Anabel Pantoja habla sobre su crisis con David Rodríguez: «Yo creo que no hay que engañarse»

Anabel Pantoja ha dado un paso adelante y ha regresado a los platós de Telecinco. Después de varios meses marcados por rumores sobre su relación con David Rodríguez, comentarios sobre su vida familiar y especulaciones en torno a una posible crisis sentimental, la influencer ha decidido hablar con naturalidad sobre el momento que atraviesa junto al padre de su hija, Alma.

Su visita al estreno del programa Hay una cosa que te quiero decir, conducido por Jorge Javier Vázquez, dejó varios titulares relacionados con su vida personal. Lejos de alimentar una imagen idealizada de su relación, Anabel ha sido sincera y ha hablado más claro que nunca.

Durante la entrevista, la sobrina de Isabel Pantoja habló abiertamente sobre cómo ha cambiado su rutina desde el nacimiento de su hija y reconoció que la relación atraviesa una etapa compleja condicionada por el cansancio, las obligaciones familiares y los kilómetros que separan a la pareja en determinados momentos. «Está la cosa ahora mismo… con una niña, muchos kilómetros de por medio», explicó entre risas.

Aun así, quiso enviar un mensaje directo a quienes han cuestionado la continuidad de su relación con David Rodríguez. «Toma, aquí estamos», respondió con ironía, evidenciando que, pese a las dificultades, la pareja continúa unida. La colaboradora añadió además que su historia no responde a un modelo perfecto ni a un «cuento de hadas», sino a una convivencia marcada por altibajos y cambios constantes. «Esto es para arriba, para abajo, izquierda, derecha», resumió para describir el momento vital que atraviesan.

Anabel Pantoja ha sido muy sincera

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó durante una conversación distendida con Jorge Javier Vázquez. El presentador bromeó con la posibilidad de que David Rodríguez apareciera en el plató para sorprenderla de manera romántica, una escena habitual en este tipo de formatos televisivos. Sin embargo, la respuesta de Anabel sorprendió por su honestidad y por la naturalidad con la que describió su situación actual.

«¿Pues te digo lo que haría? Me ducharía y me acostaría para descansar», afirmó entre risas. Después, añadió una reflexión que rápidamente se convirtió en uno de los titulares más compartidos del programa: «Hay situaciones y etapas en las que yo creo que no hay que engañarse».

Con estas palabras, Anabel ha recalcado que la maternidad ha transformado por completo sus prioridades. El descanso, la organización diaria y el cuidado de su hija ocupan ahora el centro de su vida, relegando a un segundo plano la idea de una relación idealizada o permanentemente romántica.

La prima de Kiko Rivera también habló sobre cómo se encuentra Alma y sobre la evolución de la pequeña, a la que define como una niña con mucha personalidad. «La peque está bien, creciendo y feliz», explicó durante su intervención, antes de añadir con humor que la niña «ya exige cositas».

Anabel reconoció además que el carácter de la pequeña ya empieza a hacerse notar en casa. «No sé si carácter Pantoja o Rodríguez, pero tiene carácter», comentó entre risas, mostrando una faceta mucho más cercana.

Ni boda ni más hijos

Otro de los asuntos sobre los que Anabel Pantoja quiso pronunciarse fue la posibilidad de casarse con David Rodríguez, una cuestión que ha surgido de manera recurrente desde que ambos hicieron pública su relación. En esta ocasión, la influencer fue especialmente clara al descartar, al menos por ahora, cualquier intención de pasar por el altar.

«No, no. Yo no, yo mi niña, mi familia y ya está», respondió con contundencia cuando Jorge Javier le preguntó directamente sobre una futura boda. Después, intentó quitar hierro al asunto recurriendo al humor y a una explicación mucho más práctica. «Que no, que una boda es muy cara. Venga, hombre», añadió entre carcajadas.

Sus palabras reflejan el momento personal que vive actualmente, muy centrado en la estabilidad familiar y en la crianza de Alma, lejos de grandes celebraciones o proyectos relacionados con formalizar su relación de manera tradicional.

En la misma línea, también cerró la puerta a la posibilidad de ampliar la familia a corto plazo. Ante los rumores surgidos en redes sociales sobre un posible segundo embarazo, Anabel fue tajante. «No, ahora mismo no quiero ser mamá de nuevo», afirmó con rotundidad.

La colaboradora explicó que su decisión está directamente relacionada con el deseo de centrarse plenamente en el crecimiento de Alma y en su propio bienestar emocional. «Quiero dedicarme cien por cien a ella», señaló, dejando claro que no contempla asumir nuevas responsabilidades familiares en este momento.

Incluso utilizó una expresión muy gráfica para explicar cómo percibe ahora mismo la idea de tener más hijos. «Con dos sería como llevar una soga al cuello», comentó sin intención de suavizar su postura. Pese a ello, quiso reconocer públicamente el esfuerzo de las madres con familias numerosas. «Todas las mamis que tengan dos, tres, cinco… sois unas valientes», afirmó.

Por ahora, Anabel Pantoja parece decidida a vivir esta etapa sin presiones y centrada exclusivamente en su hija, su estabilidad personal y el equilibrio de su relación con David Rodríguez, alejándose de expectativas idealizadas y apostando por una visión mucho más honesta de la maternidad y de la vida en pareja.