El comunicado de David Rodríguez que revela en qué punto se encuentra su relación con Anabel Pantoja

La vida de Anabel Pantoja ha vuelto a convertirse en noticia. La influencer atravesó un intenso momento profesional que la obligó a desplazarse fuera de su residencia habitual en Gran Canaria. Sin embargo, tras finalizar esos compromisos laborales, regresó a Sevilla para reencontrarse con su novio, David Rodríguez, con la hija que tienen en común y con otros miembros de su familia.

Ese regreso parecía devolver cierta calma a su entorno personal después de una etapa cargada de actividad. No obstante, la tranquilidad que parecía haberse instalado en su día a día se vio alterada por un imprevisto que ha afectado directamente a su pareja. David Rodríguez, fisioterapeuta de profesión y muy activo en redes sociales en lo relacionado con su trabajo, se ha visto obligado a afrontar una complicada situación tras sufrir un hackeo en su cuenta profesional.

El incidente ha provocado que pierda por completo el acceso a su perfil y a todo el contenido que había publicado durante años. Ante la gravedad del problema, David decidió pronunciarse públicamente para explicar lo sucedido y pedir disculpas a quienes pudieran haberse visto afectados por la actividad generada desde su cuenta comprometida.

El propio fisioterapeuta ha mandado un comunicado para aclarar lo ocurrido. «Hoy quiero pediros disculpas y explicaros lo que ha ocurrido», comenzó señalando en el mensaje con el que informó a sus seguidores de la situación. En el mismo texto detalló que su cuenta profesional había sido hackeada y que había perdido totalmente el control sobre ella.

El comunicado de David Rodríguez

La pérdida del perfil no sólo supone un problema personal para David Rodríguez, sino también profesional. A través de esa cuenta compartía habitualmente contenido relacionado con su actividad como fisioterapeuta, además de consejos y explicaciones sobre su especialidad que habían ido generando una comunidad de seguidores interesados en este tipo de información.

Ante la imposibilidad de recuperar el acceso, el andaluz tomó la decisión de abrir una nueva cuenta para poder seguir desarrollando su actividad en redes sociales. El proceso, sin embargo, no ha sido sencillo, ya que implica comenzar desde cero después de años construyendo una presencia digital.

En el mismo comunicado, David ha desvelado los motivos que le han llevado a tomar esta determinación. «Para poder seguir trabajando y ayudando a mis pacientes, he tenido que empezar de cero con una cuenta nueva», señaló.

En ese sentido, pidió a sus seguidores que le acompañen en esta nueva etapa digital y que difundan su nuevo perfil. «Os agradecería muchísimo vuestro apoyo en este nuevo comienzo. Seguir la cuenta, compartirla o avisar a quien me seguía antes», añadió en su mensaje.

A pesar de su intención de mirar hacia adelante, David Rodríguez no ha ocultado la dificultad que supone abandonar el perfil en el que había invertido tanto tiempo y esfuerzo. «Después de años construyendo esta comunidad, duele empezar de cero, pero con vuestra ayuda seguro que volveremos más fuertes. Gracias de corazón por el apoyo», concluyó. Este comunicado demuestra que su relación con Anabel Pantoja se encuentra en perfecto estado, de ahí la reacción con la influencer.

El apoyo de Anabel Pantoja

En medio de este momento complicado, Anabel Pantoja no tardó en mostrar públicamente su respaldo a su pareja. La colaboradora utilizó sus propias redes sociales para ayudar a difundir el nuevo perfil profesional de Rodríguez y animar a sus seguidores a apoyarlo.

Con una comunidad de más de dos millones de seguidores en Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja cuenta con una importante capacidad de difusión. Consciente de ello, decidió compartir el nuevo perfil de su pareja y explicar lo ocurrido.

«Mi chico, le robaron la cuenta y ha perdido todo. Subía contenido muy interesante sobre la fisioterapia. Si os interesa y os apetece, podéis seguirle. Muchas gracias», escribió en una de sus publicaciones.

Una recuperación que avanza lentamente

Tras la difusión del comunicado y la ayuda de Anabel Pantoja, el nuevo perfil de David Rodríguez ha comenzado a sumar seguidores gradualmente. Aunque la cifra todavía está lejos de la que acumulaba anteriormente, el crecimiento progresivo refleja que parte de su antigua comunidad está encontrando su nueva cuenta.

La situación también pone de relieve un problema cada vez más frecuente en el entorno digital. Los hackeos de cuentas en redes sociales se han convertido en un riesgo habitual tanto para usuarios anónimos como para personajes públicos, que dependen de estos perfiles para comunicarse con su audiencia o desarrollar parte de su actividad profesional.

En el caso de David Rodríguez, el impacto ha sido especialmente significativo al tratarse de una herramienta vinculada a su trabajo. Aun así, tanto él como Anabel Pantoja han optado por afrontar la situación con transparencia y tratar de reconstruir ese espacio digital desde el principio.

Por ahora, el objetivo inmediato del fisioterapeuta pasa por recuperar la comunidad que había construido durante años y seguir compartiendo contenido relacionado con su especialidad. Un proceso que requerirá tiempo, pero que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos gracias al respaldo de sus seguidores y al apoyo visible de su pareja.