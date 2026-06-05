Mallorca dice adiós al calor: lluvia, viento y temperaturas más bajas en los próximos días

Lluvia, viento y temperaturas más bajas en los próximos días, Mallorca es uno de los puntos del país que dice adiós al calor. Estos primeros días del mes de julio estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un giro en la tendencia que tenemos por delante que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

En estos días que hasta la fecha desconocíamos, podremos empezar a ver llegar esta situación del todo inesperada que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Son días de aprovechar al máximo lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. El calor, la lluvia y las temperaturas un poco más bajas de lo que nos estarán esperando en unos días en los que cada detalle puede ser esencial y que quizás hasta el momento, no sabíamos que podríamos tener.

El calor de Mallorca se despide

La realidad es que estamos ante una estación del año en la que la estabilidad y las altas temperaturas pueden aparecer y quedarse. Tal y como hemos visto en estos días pasados en los que realmente tocará empezar a ver llegar determinados cambios que serán esenciales.

Es momento de tener en consideración algunos cambios que hasta el momento no sabíamos y que pueden aparecer en estas próximas jornadas. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Son tiempos de aprovechar en cada momento algunas situaciones del todo inesperadas que llegarán a toda velocidad y que pueden ser las que nos afectarán incluso en unas islas en las que el buen tiempo está casi asegurado. Lo que nos estará esperando es algo para lo que quizás no estamos preparados.

Es hora de saber qué puede pasar con un calor de Mallorca que parece que se despide, en su lugar, vamos a tener que enfrentarnos a una inestabilidad y temperaturas que nos sorprenderán. Estaremos a merced de este giro importante de guion para el que quizás deberemos estar preparados.

Lluvia, viento y temperaturas más bajas los próximos días

Mallorca será una de las zonas más afectadas por un cambio de tiempo que golpeará con fuerza nuestro país en las horas próximas. De cara a un fin de semana en el que parecerá que el calor se esfuma por momentos, en su lugar tendremos un importante cambio de tendencia.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso a cubierto con precipitaciones en general débiles tendiendo por la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso, localmente notable en el norte de Mallorca. Viento del norte y nordeste moderado con intervalos de fuerte, localmente con rachas de 60 a 70 km/h, girando por la tarde a este flojo a moderado». Las alertas estarán activadas: «Viento fuerte».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Posibles precipitaciones localmente fuertes y con tormenta en litorales de Cataluña de madrugada. Descenso notable de las temperaturas máximas en regiones del tercio este peninsular y Alborán, incluso extraordinario en la Comunidad Valenciana. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. La entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al principio en Cataluña y Baleares, con precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao que podrán ser persistentes y fuertes, y chubascos y tormentas de madrugada en litorales de Cataluña que también es probable sean fuertes. Es posible que se den precipitaciones ocasionales en el resto de zonas, tendiendo a remitir en general si bien con chubascos en el nordeste de Cataluña por la tarde. Intervalos nubosos en el Cantábrico con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio, y poco nuboso en general en el resto. Por la tarde nubosidad de evolución en montañas del centro y este con posibilidad de algún chubasco en la Ibérica oriental, y al final cubriéndose en Galicia con la llegada de un frente que dejará precipitaciones débiles en su extremo occidental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las montañosas y poco nuboso en el resto.Posibles bancos de niebla matinales en el norte peninsular».

Lo peor podría estar por llegar: «Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, Mediterráneo y tercio oriental peninsular, de forma notable en regiones del citado tercio oriental y Alborán, e incluso extraordinariamente en la Comunidad Valenciana. Ascensos en el cuadrante noroeste y centro norte peninsular y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la Península y con pocos cambios en el resto. Posibles heladas débiles en las cumbres de los Pirineos. Soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente norte con intervalos fuertes en Baleares y fachada oriental peninsular amainando y rolando a este, y viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz. También viento moderado del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán amainando y rolando a este, y viento flojo en el resto, arreciando con intervalos fuertes del sur en el litoral de Galicia».