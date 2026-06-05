Este 5 de junio de 2026, la provincia de Barcelona vivirá un jornada marcada por intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes, especialmente en el litoral, aunque estos tenderán a remitir con el paso de las horas. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y el viento será flojo, cambiando a moderado del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de junio

Barcelona: cielos parciales y temperaturas agradables

El día en Barcelona se asoma con cielos parcialmente nublados que, como un lienzo en movimiento, se irán entrelazando a medida que avanza la jornada. Con temperaturas que van desde los 19 grados al amanecer hasta alcanzar los 25 en su apogeo, la mañana podría traer consigo algunas gotas, especialmente hasta el mediodía, mientras una brisa suave se deja sentir, aunque con ráfagas que a ratos alcanzarán los 8 km/h, añadiendo un matiz de frescura en el ambiente.

Ya por la tarde, el cielo se despejará un poco y la posibilidad de lluvia se desvanecerá casi por completo, dejando espacio para disfrutar de un atardecer que comenzará a despedir el sol a las 21:20. Con una humedad que rondará el 80%, el ambiente se sentirá algo pesado, pero será una buena oportunidad para disfrutar de una velada al aire libre mientras las temperaturas se acomodan en 21 grados antes de descender a 20 por la noche, ofreciendo una temperatura agradable para cerrar el día.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa fresca con nubes y lluvias

Una brisa inquietante recorre L’ Hospitalet de Llobregat esta mañana, anunciando un día de contrastes y emociones. Mientras el sol asoma tímidamente, el cielo presenta un aspecto grisáceo que presagia la llegada de lluvias. La temperatura mínima ronda los 17 grados, pero no se espera que el sol caldee el ambiente por mucho tiempo, ya que se prevén nubes que se tornarán más densas a medida que avance el día.

Por la tarde, el tiempo dará un giro radical con un descenso notable de la temperatura, que solo alcanzará un máximo de 25 grados. Las lluvias serán más probables durante la mañana con un 65% de probabilidad, mientras el viento soplará fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Con una humedad que podría rozar el 85%, es mejor no olvidar el paraguas si se planea salir.

Ambiente fresco con probabilidad de lluvia en Badalona

Este día en Badalona amanece con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 17°C. Con una probabilidad de lluvia del 80% durante la mañana, es probable que los primeros rayos de sol, que aparecerán a las 06:18, se vean cubiertos por un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar los 18°C, mientras una brisa con ráfagas de hasta 25 km/h aportará cierta frescura.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 35% por la tarde, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 25°C. Con humedad relativa alta, el ambiente se sentirá pesado. La puesta de sol ocurrirá a las 21:20, brindando aproximadamente 15 horas de luz.

Ambiente templado con nubes y claro en Sabadell

El tiempo se presenta hoy con un ambiente templado y algo nuboso, especialmente por la mañana, donde las nubes podrían dejar caer alguna gota leve. A medida que avancen las horas, el cielo se despejará, manteniendo temperaturas agradables, que oscilarán entre los 15 y 25 grados.

Un día ideal para dar un paseo o disfrutar de una actividad al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para salir y aprovechar el entorno, con un viento suave que no incomodará.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET