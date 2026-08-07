Detenidos dos ladrones tras ser sorprendidos robando catalizadores en plena madrugada en un pueblo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como autores de varios robos de catalizadores en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía después de sorprenderlos in fraganti mientras actuaban sobre un vehículo estacionado. La rápida intervención de los agentes permitió interceptar a los sospechosos cuando trataban de huir del municipio, además de recuperar tres catalizadores sustraídos durante la misma noche.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 3 de agosto, cuando una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Fuentes de Andalucía detectó la presencia de un individuo en actitud vigilante en la vía pública. Su comportamiento levantó las sospechas de los agentes, que decidieron aproximarse para comprobar qué estaba ocurriendo.

Al acercarse, descubrieron a un segundo hombre tumbado bajo un vehículo estacionado y manipulando la parte inferior del mismo, donde se encuentra instalado el catalizador. En ese momento, ambos sospechosos advirtieron la presencia policial y emprendieron una huida a gran velocidad a bordo de un vehículo, intentando abandonar la localidad antes de ser interceptados.

La respuesta de la Guardia Civil fue inmediata. Se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el coche de los fugitivos apenas unos minutos después, cuando trataban de escapar del municipio. Los dos ocupantes fueron detenidos en el acto como responsables de los robos.

Durante el registro del vehículo utilizado para la fuga, los agentes encontraron tres catalizadores ya desmontados, además de numerosas herramientas presuntamente empleadas para cometer este tipo de delitos. Entre el material intervenido había elementos de corte, llaves inglesas, linternas y gatos elevadores, instrumentos habituales para acceder rápidamente a la parte inferior de los vehículos y extraer estas piezas en pocos minutos.

Tras las primeras investigaciones, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer tres robos con fuerza cometidos durante esa misma madrugada en Fuentes de Andalucía. Los tres catalizadores recuperados corresponden a esos hechos delictivos.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como autores de un delito de robo con fuerza. No obstante, la investigación continúa abierta y los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas ni que se produzcan más detenciones relacionadas con esta actividad delictiva.