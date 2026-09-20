Predominan cielos despejados en toda la provincia, con alguna nube bajo durante la madrugada y a últimas horas. Las temperaturas experimentan un ligero ascenso y el viento, suave en el interior, se convertirá en brisas en el litoral por la mañana, estableciéndose del este y nordeste con intervalo moderado posteriormente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y temperatura agradable

Esta jornada en Bilbao se presentará con un cielo mayormente despejado que dejará que el sol asome, cálido y generoso, desde primera hora de la mañana. Con temperaturas ligeras que alcanzarán los 27 grados, el ambiente será perfecto para disfrutar de las horas de luz desde su salida a las 07:56. La brisa, suave y constante desde el nordeste, soplará a unos 5 km/h, asegurando que la sensación térmica se mantenga agradable.

Ya por la tarde, el clima seguirá siendo favorable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 26 grados. La humedad, aunque moderada, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente en las horas más cálidas. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada radiante, justo a tiempo para la puesta del sol a las 20:12.

Nubes amenazantes y posibles lluvias en Baracaldo

El día en Baracaldo despierta con una atmósfera cargada de inestabilidad, donde el viento juega a desordenar los cabellos y las nubes se acumulan en el horizonte, presagiando un día movido. Con temperaturas que oscilan entre los 12 y 26 grados, la jornada se presenta fresca por la mañana, antes de que el calor del mediodía intente afianzarse, aunque será el viento de 10 km/h el verdadero protagonista.

Por la tarde, el descenso térmico se nota, situando la sensación térmica cerca de los 12 grados y con una humedad que puede resultar agobiante, alcanzando hasta el 100%. Con vientos que podrían superar los 30 km/h en rachas, es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que existe una probabilidad de lluvia intensa que podría alterar los planes de muchos.

Guecho: cielo parcialmente nublado y agradable

Este viernes en Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 13 grados, creando una sensación térmica agradable. A medida que avance el día, alcanzaremos una temperatura máxima de 24 grados, ideal para disfrutar al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 20%, por lo que no hay riesgo de precipitaciones y el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 25 km/h, aportando frescura al ambiente.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán confortables, permitiendo que disfrutemos de unas agradables horas de luz desde la salida del sol a las 07:57 hasta su puesta a las 20:13. Con una humedad relativa que oscila entre el 65% y el 95%, el ambiente podría sentirse algo húmedo, pero en general será un día muy placentero para los guechotarras.

Santurce: cielo parcialmente nublado y brisa ligera

El tiempo se presentará estable, con intervalos de cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 25 grados. Durante la mañana y la tarde, se podrá sentir una brisa ligera, creando un ambiente agradable, sin probabilidades de lluvia a la vista.

Es un día ideal para disfrutar al aire libre, perfecto para pasear por los parques o recorrer las calles del barrio. Un ambiente tranquilo acompañará las actividades diarias, invitando a aprovechar cada momento con serenidad.

Día soleado y cálido con brisa en Basauri

Esta mañana en Basauri, el tiempo se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura agradable que ronda los 10 grados. El ambiente es fresco, ideal para un paseo matutino. A lo largo del día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el norte. Recuerden llevar una prenda ligera, ya que la sensación térmica será considerablemente más cálida y se recomienda disfrutar del sol antes de que se ponga.