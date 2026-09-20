Lo llaman la ‘Florencia española’ pero esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y repleta de palacios es la gran desconocida de España

Florencia es una de esas ciudades que prácticamente todo el mundo reconoce aunque nunca haya estado en ella. Sus palacios, plazas y edificios renacentistas hacen que sea uno de los destinos más visitados de Italia, pero lo curioso es que en España tenemos una ciudad que, salvando las distancias, recuerda bastante a ella. Y está en Andalucía.

Hablamos de Úbeda, en Jaén, una ciudad rodeada de olivos y en la que sólo hace falta dar un paseo por el centro para encontrarnos con palacios, iglesias y grandes fachadas de piedra. De hecho, su patrimonio renacentista es tan importante que desde 2003 comparte con la cercana Baeza la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y quizás lo más curioso es que, a pesar de todo lo que tiene, Úbeda no suele aparecer entre los primeros destinos que pensamos visitar cuando organizamos una escapada por Andalucía pero sin duda merece que la visitemos.

Lo llaman la ‘Florencia española’ pero esta ciudad está en España y es Patrimonio de la Humanidad

Para entender la comparación con Florencia hay que remontarse varios siglos atrás, concretamente al XVI. Fue entonces cuando Úbeda vivió uno de sus periodos de mayor prosperidad y comenzó a llenarse de muchos de los edificios que todavía podemos ver. En todo aquello tuvo bastante que ver Francisco de los Cobos, nacido en la ciudad y secretario del emperador Carlos V. Su posición y la presencia de importantes familias nobiliarias impulsaron la construcción de palacios, capillas y residencias.

Y si hay otro nombre que aparece una y otra vez al conocer Úbeda es el del arquitecto Andrés de Vandelvira. De modo que esa comparación con Italia no viene únicamente de que la ciudad tenga muchos edificios antiguos. El Renacimiento que se desarrolló en Úbeda recibió precisamente la influencia de las ideas que estaban llegando desde Italia. Escritores españoles también se fijaron en ello. Eugenio D’Ors llegó a relacionar la ciudad con lugares italianos como Ferrara o Brescia, mientras que Antonio Muñoz Molina ha escrito sobre sus palacios y murallas comparándolos con una corte provincial de la Toscana.

Una plaza en la que no sabes hacia qué edificio mirar

Buena parte de ese patrimonio se concentra en la Plaza Vázquez de Molina. Y aquí es donde seguramente se entiende mejor todo lo anterior porque prácticamente mires hacia donde mires aparece algún edificio histórico. Está por ejemplo el Palacio Juan Vázquez de Molina, o Palacio de las Cadenas, que actualmente alberga el Ayuntamiento. Es obra de Vandelvira y en su interior tiene un patio porticado que merece tanto la pena como su fachada.

Justo enfrente encontramos la Sacra Capilla del Salvador del Mundo. Francisco de los Cobos la mandó construir como panteón familiar y es uno de los edificios que mejor representan el Renacimiento de la ciudad. Pero seguimos. En la misma zona están el Palacio del Deán Ortega, que actualmente es un Parador, el Palacio del Marqués de Mancera y Santa María de los Reales Alcázares.

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Los palacios no terminan en la Plaza Vázquez de Molina

Si seguimos paseando aparecen más. Uno de ellos es el Palacio Vela de los Cobos, construido en el siglo XVI y que conserva en su interior mobiliario, obras de arte, una biblioteca y un archivo histórico. Y después está el Hospital de Santiago, que no es precisamente un edificio pequeño. Se construyó entre 1562 y 1575 para funcionar como hospital, iglesia, panteón y palacio, aunque en la actualidad se utiliza como centro cultural. Es además conocido popularmente como el «Escorial andaluz», y basta ver sus torres y su enorme patio para entender el apodo.

De una antigua sinagoga a un «mar de olivos»

Otro de los lugares que puedes visitar en Úbedad es la Sinagoga del Agua, descubierta por casualidad durante unas obras en 2007. En su interior hay distintas estancias relacionadas con la tradición judía, entre ellas un mikvé utilizado para los baños rituales. También está la Iglesia de San Pablo, uno de los templos más antiguos de la ciudad, o la Puerta de Granada, que formaba parte de la antigua muralla. Y después de tanto palacio y tanta piedra, merece la pena acercarse a los miradores de la muralla. Desde allí cambia completamente el paisaje y aparece aquello que Antonio Machado describió como un «mar de olivos». Y es que Úbeda está literalmente rodeada de ellos.

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Y Baeza está a sólo 10 kilómetros

Además, tenemos otra razón para organizar una escapada hasta esta zona de Jaén. Baeza está a unos 10 kilómetros de Úbeda, por lo que es bastante fácil visitar las dos ciudades durante el mismo viaje. Ambas comparten además la declaración de Patrimonio Mundial por su arquitectura renacentista, aunque cada una tiene su propio casco histórico y sus monumentos.

Así que si estás pensando en Florencia pero Italia te queda un poco lejos, quizás primero puedas acercarte hasta Jaén. Porque allí, entre miles de olivos, tenemos una ciudad en la que podemos dormir en un antiguo palacio del siglo XVI, pasear entre edificios renacentistas y encontrarnos con uno prácticamente a cada paso. Y puede que hasta ahora ni siquiera hubieras pensado en Úbeda para tu próxima escapada.