Llegamos al sábado con ganas de salir, de hacer alguna escapada, ir a comer fuera de la capital o también podemos aprovechar para hacer compras. Pero sea cuál sea el motivo para tu salida, si tienes que coger el coche, lo principal es que sepas dónde repostar y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid hoy 19 de septiembre.

Cuando los últimos días del mes ya se vislumbran, muchos conductores tienen en mente lo que sucederá a partir de octubre, y es que finalizará la rebaja de cinco céntimos por litro que se mantiene actualmente. De este modo, aunque parezca poco, se espera que de nuevo se note subida para el precio de gasolina y diésel dentro de nada, así que podemos pensar en repostar ahora y para ello, nada como hacer consulta de los datos que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene datos siempre actualizados.

Precio de la gasolina hoy 19 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo que reportan las gasolineras para hoy sábado, estas son las más baratas de Madrid.

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.739 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.765 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.769 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sagitario, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Calle Sagitario, 2. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: . Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.769 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.899 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.899 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.925 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.939 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.939 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.949 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.979 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.979 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.979 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.979 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.989 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.989 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.989 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.994 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.729 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.738 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.767 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.769 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.779 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.779 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Colmenar Viejo. Centro Comercial Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.779 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.779 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya puedes hacerte una idea de dónde repostar este sábado en Madrid, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, siempre puedes entrar en el Geoportal y buscar la zona de tu interés, viendo resultados en forma de lista como las mostradas o también en forma de mapa como este que te dejamos ahora a modo de ejemplo: