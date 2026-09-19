Cielos despejados y chubascos en las sierras: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 19 de septiembre de 2026, aunque se prevén intervalos de nubes bajas por la mañana en la vertiente mediterránea. En las sierras, la nubosidad de evolución diurna podría traer chubascos en las provincias orientales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso en el tercio occidental, mientras que las máximas también subirán en el litoral de Huelva. Los vientos serán principalmente flojos a moderados del este, con rachas fuertes en el litoral oriental y en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despierta despejado en Sevilla, donde esta jornada se presenta cálida y luminosa. La brisa del viento, con dirección suave, acariciará la ciudad a 20 km/h, aunque no se prevén ráfagas que causen incomodidad. Se espera que las temperaturas vayan de los 20 grados de la mañana hasta alcanzar un máximo de 35 en las horas pico, ofreciendo una sensación térmica similar que, aunque agradable, podría resultar algo pesada debido a la humedad en aumento.

A media tarde, el sol brillará con toda su fuerza y con él se prolongará la luz hasta las 20:25, brindando así más horas para disfrutar del exterior. La posibilidad de lluvia es mínima, por lo que no hay de qué alarmarse. A medida que caiga la noche, la temperatura descenderá a unos 24 grados, ofreciendo un final sereno y cálido a esta jornada sevillana llena de luz y calidez.

CÃ³rdoba: nubes oscuras y viento fuerte

Nubes oscuras se ciernen sobre Córdoba, anticipando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados y un viento del noreste que sopla a 15 km/h, anunciando cambios en el ambiente. A medida que avanza la jornada, las nubes irán cubriendo el cielo y aunque la probabilidad de lluvia solo se siente por la tarde-noche, se prevén ráfagas fuertes que alcanzarán hasta 35 km/h.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con el termómetro ascendiendo hasta los 35 grados y elevando la sensación térmica. La humedad -que podría llegar a un 95% y resultar agobiante- y el viento fuerte marcan la pauta del día. Un consejo para los que salen: mejor tener un paraguas a mano y no olvidar la bufanda, ya que la inestabilidad puede sorprender a más de uno.

En Huelva, ambiente estable con sol y brisa

El tiempo en Huelva se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. La mañana será mayormente soleada, aunque se espera alguna nube dispersa y por la tarde se mantendrá el ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo. Las suaves rachas de viento no alterarán la serenidad del día.

Una perfecta ocasión para salir a caminar o realizar actividades al aire libre. Con la brisa fresca y un cielo despejado, es un momento propicio para disfrutar de la ciudad y sus encantos naturales sin preocuparse por sorpresas en el tiempo.

Cielo despejado y viento agradable en CÃ¡diz

Con un amanecer suave en Cádiz, el día se presenta con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de la salida del sol a las 08:10. Durante la mañana, la temperatura mínima rondará los 23°C y la sensación térmica será similar, aunque el ambiente se sentirá un poco pesado debido a una humedad relativa del 80%. A medida que avance la tarde, el termómetro alcanzará los 30°C, pero la sensación térmica podría incrementar a 31°C por la humedad y el viento que soplará de forma constante a 30 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% por la tarde-noche, lo que sugiere que la lluvia no será un inconveniente en la jornada. La tarde se mantendrá tibia y agradable, con un cielo que continuará despejado hasta el ocaso programado a las 20:26, brindando casi 12 horas de luz. Será un día cálido y ventoso, ideal para disfrutar al aire libre, pero sin olvidar mantenerse hidratado.

JaÃ©n: cielos despejados y calor agradable

Este miércoles en Jaén amanecerá con cielos despejados y una temperatura agradable que rondará los 18 grados, ideal para disfrutar de la mañana. A medida que avance el día, el calor se hará más presente, alcanzando hasta 32 grados en su punto más alto, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, convirtiéndolo en un día perfecto para salir.

Durante la tarde, los cielos se mantendrán mayormente claros y la sensación térmica será cálida, así que no olvides llevar contigo una gorra y agua. La brisa suave que soplará del este, a unos 15 km/h, hará que el calor sea más llevadero, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre.

Cielo despejado y posible lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo predominantemente despejado, ideal para disfrutar de una fresca madrugada con temperaturas que rondan los 21 grados. A medida que avanza el día, el sol comenzará a calentar y por la tarde el termómetro ascenderá hasta los 29 grados, aunque la agradable brisa del sureste, a 10 km/h, añadirá un toque de frescura al ambiente.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales con una probabilidad del 20%. La humedad, que alcanzará un 85% en su punto máximo, puede provocar cierta sensación de bochorno, por lo que se recomienda llevar una prenda ligera y estar atento a posibles cambios en el cielo.

Granada: ambiente nublado y lluvia esperada

El tiempo por la mañana en Granada se presenta nublado y fresco, con temperaturas que oscilan entre los 15 y 16 grados. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más incómodo con el aumento de la probabilidad de lluvia, alcanzando su punto máximo por la tarde, cuando las nubes cubrirán el cielo y las temperaturas llegarán a los 28 grados.

Para quienes planeen salir, es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero impermeable, ya que las lluvias serán intensas por la tarde-noche. ¡No olvides disfrutar del momento con un café caliente!

AlmerÃ­a: cielo despejado y lluvia esperada

Las primeras horas traen una mañana fresca con cielos despejados y temperaturas que rondan los 22 grados. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes comenzarán a acumularse y a partir de mediodía, se anticipan chubascos intermitentes, aumentando la probabilidad de lluvia hasta alcanzar el 100% por la tarde-noche, con una temperatura máxima de 30 grados.

Se recomienda a los almerienses llevar paraguas y estar preparados para las precipitaciones que se avecinan. La intensidad del viento del noreste, que soplará a unos 30 km/h con ráfagas de hasta 55 km/h, aportará una sensación térmica elevada que podría llegar hasta los 31 grados, contrastando con la frescura matutina.