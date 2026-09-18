Xun Zi, filósofo chino y seguidor de Confucio: «No asciendas una montaña pensando en la distancia, sino en el siguiente paso»

Hay objetivos que parecen imposibles cuando se contemplan de principio a fin. Una montaña, una oposición, una carrera profesional o incluso un cambio personal pueden resultar abrumadores si solo se piensa en todo lo que queda por delante. Xun Zi, uno de los grandes pensadores de la filosofía confuciana, dejó hace más de dos mil años una enseñanza basada precisamente en esta idea, ya que los grandes recorridos comienzan acumulando pequeños pasos.

Un filósofo fundamental del confucianismo

Xun Zi, también conocido como Xun Kuang, vivió aproximadamente entre los siglos IV y III antes de Cristo, durante el periodo de los Reinos Combatientes. La información disponible sobre su vida es limitada y algunos detalles biográficos proceden de fuentes posteriores, pero los especialistas lo consideran uno de los grandes pensadores de la tradición confuciana.

Aunque fue seguidor de Confucio, desarrolló algunas ideas propias que lo diferenciaron de otros pensadores de su tradición. Su filosofía concedió una importancia especial a la educación, la práctica y la formación del carácter. En su obra aparece repetidamente la idea de que aquello que merece la pena construir requiere tiempo, aprendizaje y una voluntad capaz de mantenerse incluso cuando los resultados todavía no son visibles.

Una filosofía basada en avanzar

«No asciendas una montaña pensando en la distancia, sino en el siguiente paso», resume de manera moderna una de las ideas centrales de la obra de Xun Zi. En el capítulo Exhortación al aprendizaje, el filósofo utiliza imágenes relacionadas con las montañas, los caminos y la acumulación para explicar que ningún gran logro aparece de repente.

Xun Zi también compara el esfuerzo constante con un caballo menos veloz que, aunque no pueda avanzar grandes distancias de un salto, termina consiguiendo mucho cuando continúa día tras día.

La importancia de la constancia

Esta concepción encaja con la importancia que Xun Zi concedía al aprendizaje. Para el pensador chino, convertirse en una persona formada no era un proceso instantáneo, sino una tarea prolongada que requería estudio, disciplina y esfuerzo continuado. Un estudio destaca precisamente que su filosofía entiende la educación como una búsqueda larga que exige dedicación y que nunca termina por completo.

Por eso, la metáfora de la montaña adquiere un significado mucho más amplio. No se trata únicamente de llegar a la cima, sino de comprender que obsesionarse con la distancia restante puede hacer que el objetivo parezca inalcanzable. Dividirlo en acciones concretas permite transformar una meta enorme en una sucesión de tareas que sí pueden afrontarse.