Nadie lo dijo con tanta claridad como Descartes: «La verdad no se encuentra en la multitud de opiniones, sino en la evidencia»

La verdad no la encontramos en multitud de opiniones, sino en la evidencia que puede cambiarlo todo, tal y como afirma Descartes. Estos días en los que necesitamos empezar a visualizar un cambio de tendencia en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Este tipo de elementos que tenemos por delante puede hacernos pensar en estas jornadas en las que realmente podremos empezar a tener en consideración ciertos elementos para entender un poco nuestro día a día.

Hay una realidad que puede acabar de darnos una solución a la mayoría de nuestros problemas. No debemos prestar atención a las múltiples opiniones que tenemos por delante, sino que simplemente tocará saber qué es lo que dice el resultado final. Existen tantes visiones como maneras de ver el mundo como formas de entender una verdad que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un pensador como Descartes nos descubre la esencia de conocer la verdad desde una perspectiva totalmente diferente. No duda en darnos un detalle que sin duda alguna será clave para todos.

La verdad no se encuentra en la multitud de opiniones

Hay una gran multitud de opiniones sobre la verdad que deberemos conocer y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Es momento de saber qué es lo que nos descubre esta visión del mundo de un hombre que nos sumergió de lleno en una serie de descubrimientos filosóficos sin precedentes.

Descartes forma parte de la historia de la filosofía y lo hace de tal forma que deberemos empezar a visualizar este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. La gran variedad de opiniones que podremos empezar a tener en mente puede ser esencial.

Lo que vemos o las opciones que tenemos por delante, podría acabar generando más de una sorpresa en la forma de afrontar los cambios y el futuro. Esa toma de decisiones que puede complicarse por momentos en estos días en los que realmente nos puede acabar afectando de una forma muy diferente.

La verdad puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en nuestro mejor aliado. Esta forma de visualizar el futuro puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestro día a día.

Nadie lo dijo con tanta claridad como Descartes

Con tanta claridad como Descartes nadie lo dijo, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos algunas de sus frases o conceptos. La filosofía es cada vez más necesaria, sobre todo si tenemos en consideración algunos cambios que podremos empezar a ver llegar de forma inmediata en estos días.

Te proponemos una serie de frases de esas que pueden acabar siendo la mejor opción posible para unos días en los que realmente Descartes puede ser una tendencia que podría acabar siendo clave.

Cogito, ergo sum

Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas

Todo lo complejo puede dividirse en partes simples

Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas

Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado

Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro

La razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales

La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles

Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez

Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación y no te fíes sino de la razón

La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros; las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres

Duerma yo o esté despierto, dos más tres serán siempre cinco, y el cuadrado no tendrá más que cuatro lados

Mejor que buscar la verdad sin método es no pensar nunca en ella, porque los estudios desordenados y las meditaciones oscuras turban las luces naturales de la razón y ciegan la inteligencia

Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás

Muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado

Un genio que fue el primero de analizar una realidad que en el momento histórico en el que vivió fue cambiando por momentos y que quizás hasta ahora no habíamos visto este paralelismo especial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber en primera persona qué podemos descubrir en estas jornadas en las que el pensamiento juega un papel clave.