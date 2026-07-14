Confucio, filósofo chino: «Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial, la sabiduría comienza cuando aprendes a observar»

Confucio (Qufu, Lu, 28 de septiembre de 551 a. C. ‑ Estado Lu, 11 de abril de 479 a. C.) sigue dejando reflexiones virales que son mandamientos para los devotos de uno de los pensadores más importantes de la historia de China. Su filosofía, basada en la ley del Cielo, es seguida por millones de personas denominadas confucionistas o confucianos, que viven en el este de Asia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Confucio y sus mejores frases.

«Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial; la sabiduría comienza cuando aprendes a observar». Esta es la última frase de Confucio, que durante su vida y obra dejó en China un mar de frases que hoy siguen siendo seguidas por millones de personas que se congregan especialmente en Asia y siguen una filosofía basada en la armonía social. Estos son los principios sobre los que se comienza a edificar el confucianismo como método para que fluyan las relaciones entre los seres humanos.

También llamado Maestro Kong, primero fue profesor privado y después pasó a formar parte del Gobierno del duque de Lu. Tras su retiro, inició un viaje de 14 años por toda China para hacer llegar una corriente filosófica basada en la armonía familiar y social, bondad, humanidad como normas principales para actuar bajo la ley del cielo. Tras su muerte, los discípulos de Confucio fueron los encargados de propagar esta idea desde la virtud, el lenguaje, los asuntos políticos y la literatura.

Las mejores frases de Confucio

Confucio ha dejado a lo largo de su vida y obra un legado de frases que han seguido siendo objeto de estudios por los millones de seguidores de esta corriente filosófica. Estas son algunas de las más importantes: