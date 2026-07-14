Confucio, filósofo chino: «Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial, la sabiduría comienza cuando aprendes a observar»
Todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Confucio
Adiós al plato de ducha de siempre: su sustituto va a ser la tendencia en 2026 porque es cómodo, limpio y útil
La psicología sugiere que las personas que cierran la puerta del dormitorio cuando se van a la cama tienen estos 6 rasgos en común
La psicología sugiere que las personas que pasan mucho rato en redes sociales pero no publican nada no son tímidas, sino que han aprendido a ser observadores silenciosos
Confucio (Qufu, Lu, 28 de septiembre de 551 a. C. ‑ Estado Lu, 11 de abril de 479 a. C.) sigue dejando reflexiones virales que son mandamientos para los devotos de uno de los pensadores más importantes de la historia de China. Su filosofía, basada en la ley del Cielo, es seguida por millones de personas denominadas confucionistas o confucianos, que viven en el este de Asia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Confucio y sus mejores frases.
«Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial; la sabiduría comienza cuando aprendes a observar». Esta es la última frase de Confucio, que durante su vida y obra dejó en China un mar de frases que hoy siguen siendo seguidas por millones de personas que se congregan especialmente en Asia y siguen una filosofía basada en la armonía social. Estos son los principios sobre los que se comienza a edificar el confucianismo como método para que fluyan las relaciones entre los seres humanos.
También llamado Maestro Kong, primero fue profesor privado y después pasó a formar parte del Gobierno del duque de Lu. Tras su retiro, inició un viaje de 14 años por toda China para hacer llegar una corriente filosófica basada en la armonía familiar y social, bondad, humanidad como normas principales para actuar bajo la ley del cielo. Tras su muerte, los discípulos de Confucio fueron los encargados de propagar esta idea desde la virtud, el lenguaje, los asuntos políticos y la literatura.
Las mejores frases de Confucio
Confucio ha dejado a lo largo de su vida y obra un legado de frases que han seguido siendo objeto de estudios por los millones de seguidores de esta corriente filosófica. Estas son algunas de las más importantes:
- El hombre superior tiene igualdad y tranquilidad de alma. El hombre vulgar experimenta sin cesar turbación e inquietud.
- El hombre noble se caracteriza por hacer primero y decir después.
- No es, también, una gran satisfacción ver llegar de alejadas comarcas hombres atraídos por una comunidad de ideas y sentimientos.
- El que se entregue al estudio de lo verdadero y del bien, el que se aplique a él con perseverancia y sin descanso, ¿no experimenta con ello una gran satisfacción?
- Es posible conseguir algo después de tres horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto.
- Un hombre sin virtud no puede morar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad; pero el hombre virtuoso descansa en la virtud, y el hombre sabio la ambiciona.
- Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.
- Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad.
- La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos.
- El tipo más noble de hombre tiene una mente amplia y sin prejuicios. El hombre inferior es prejuiciado y carece de una mente amplia.
- Los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerás sus virtudes.
- Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus actos.
- La virtud no queda nunca sola, huérfana. Debe forzosamente tener vecinos.
- La madera podrida no puede ser esculpida.
- No es preciso afligirse de que los hombres no nos conozcan, sino, por el contrario, de no conocerlos a ellos nosotros mismos.
- Alimentarse con un poco de arroz, beber agua, no tener otro apoyo que el brazo doblado para apoyar la cabeza, es un estado, no obstante, que tiene su satisfacción. Ser rico y honrado por medios inocuos es para mí como la nube flotante que pasa.