La reflexión de Confucio, filósofo chino: «¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir»
Confucio, filósofo, sobre la disciplina que debes aplicar este 2026
Los expertos en climatización coinciden: el agua que sale del aire acondicionado no hay que tirarla porque es un recurso gratuito que puedes reutilizar
Mientras España se derrite de calor, en Vietnam usan la técnica de la botella de plástico para enfriar una habitación hasta 5ºC
La figura de Confucio (551-479 a. C.), considerado uno de los filósofos más influyentes de la Antigua China, continúa despertando interés por la actualidad de sus enseñanzas. A él se le atribuye la célebre frase: «¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir». Esta cita resume una de las ideas esenciales de su pensamiento: la diferencia entre limitarse a sobrevivir y encontrar un propósito que dé sentido a la vida.
El filósofo chino desarrolló una doctrina centrada en la ética individual, el respeto por las normas sociales y la importancia de la educación como medio para el perfeccionamiento moral. Sus enseñanzas fueron recopiladas en las «Analectas», obra elaborada por sus discípulos y considerada el texto fundamental del confucianismo. En ella se destacan valores como la benevolencia («ren»), la rectitud, la lealtad y el sentido del deber, principios que ejercieron una profunda influencia en la organización social y política de China durante siglos.
La reflexión de Confucio sobre el arroz y las flores
La metáfora del arroz y las flores refleja con claridad una visión equilibrada de la existencia humana. El arroz simboliza aquello que resulta indispensable para la supervivencia material, mientras que las flores representan la dimensión cultural, afectiva y espiritual que enriquece la vida humana. Para Confucio, cultivar la virtud y favorecer el crecimiento interior era tan importante como satisfacer las necesidades básicas.
Más de 2.000 mil años después de su muerte, el legado de Confucio sigue despertando interés en universidades y centros de investigación de todo el mundo. Su pensamiento, basado en la armonía social y el perfeccionamiento continuo del individuo, cobra especial relevancia en una sociedad como la actual. La frase atribuida al filósofo resume una enseñanza fundamental: vivir no significa únicamente subsistir, sino también encontrar motivos que aporten sentido y profundidad a la experiencia humana.
En definitiva, la frase atribuida a Confucio invita a reflexionar sobre las prioridades que orientan y definen nuestra vida: tanto el arroz como las flores resultan esenciales. Mientras el bienestar material garantiza la estabilidad y la satisfacción de las necesidades básicas, el bienestar emocional y espiritual es el que aporta sentido y plenitud a la existencia.
Las mejores frases
- «La vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla»
- «El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas»
- «A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón»
- «El leer sin pensar nos hace una mente desordenada. El pensar sin leer nos hace desequilibrados»
- «El silencio es el único amigo que jamás traiciona»
- «Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías»
- «La educación trae confianza, la confianza trae esperanza, la esperanza trae paz»
- «Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos»
- «Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida»
- «Aprende a vivir y sabrás morir bien»
- «Quien ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor»
- «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo»
- «La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones»
- «El hombre superior es persistente en el camino cierto»
- «Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí»
- «No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa»
- «Cuando veáis a un hombre sabio, pensad en igualar sus virtudes»
- «El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre vulgar piensa en la comodidad»
- «Lo que quiere el sabio, lo busca en sí mismo; el vulgo, lo busca en los demás»
- «Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte?»
- «Cuando veáis un hombre desprovisto de virtud, examinaos vosotros mismos»
- «La virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos»
- «El hombre superior es cortés, pero no rastrero; el hombre vulgar es rastrero, pero no cortés»
- «No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste»
- «Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse a frecuentes cambios»
- «Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano»
- «Donde hay educación no hay distinción de clases»
- «El hombre elevado es el que obra antes de hablar, y practica lo que profesa»
- «Es el hombre el que hace grande a la verdad, y no la verdad la que hace grande al hombre»
- «Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros»
- «¿Hay un precepto que pueda guiar la acción de toda una vida? Amar»
- «Si sirves a la Naturaleza, ella te servirá a ti»
- «Nunca des una espada a alguien que no es capaz de sonreír y bailar»