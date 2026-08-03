Ganó el premio Nobel de Literatura en 1928 y escribió una de las mejores novelas históricas del siglo XX: ahora el Vaticano quiere canonizarla

La escritora noruega Sigrid Undset, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1928, podría llegar a los altares. La Iglesia católica ha puesto en marcha el proceso que aspira a su canonización, casi ocho décadas después de su muerte en 1949.

El anuncio corrió a cargo del obispo de Oslo, Fredrik Hansen, durante una misa celebrada el pasado 8 de julio en la isla noruega de Selja. Así lo recogió Vatican News, el portal informativo de la Santa Sede.

Undset es la autora de la trilogía Cristina, hija de Lavrans (Kristin Lavransdatter, en el original escrito en noruego), una novela histórica ambientada en la Noruega medieval y considerada una de las mejores novelas históricas del siglo XX. Su figura une ahora el prestigio literario con un posible reconocimiento como santa.

El obispo de Oslo anuncia la causa de canonización de Sigrid Undset

El obispo de Oslo, Fredrik Hansen, comunicó la apertura de la causa durante la liturgia en memoria de Santa Sunniva, princesa irlandesa de la Edad Media venerada en Noruega. La ceremonia reunió a cientos de fieles en la isla de Selja, considerada la cuna del cristianismo en el país nórdico.

Hansen explicó que había estudiado la vida de la escritora y constatado claros signos de culto y devoción hacia ella. Por eso trasladó el asunto a la Conferencia Episcopal de los Países Nórdicos y a los expertos en la obra de Sigrid Undset antes de dar el paso.

El obispo inició los trámites para que la causa de beatificación pueda abrirse formalmente durante el próximo otoño, e invitó a los fieles a orar. La beatificación es el paso previo a la canonización dentro de la Iglesia católica.

¿Por qué la Iglesia católica considera a Sigrid Undset un modelo de fe?

«Para nosotros, ella es mucho más que una escritora y ganadora del Premio Nobel. Es un modelo de fe cristiana, de una vida vivida en la virtud y en la búsqueda de la santidad», afirmó Hansen durante la homilía.

El obispo subrayó que Sigrid Undset mostró una atención constante y concreta hacia los pobres, y que se entregó por completo al cuidado de su hija y a la defensa de la vida. A través de sus libros, según Hansen, formó a numerosos creyentes y dio testimonio de los santos medievales de Noruega.

La devoción religiosa marcó buena parte de la trayectoria de la autora. Undset ingresó en la Iglesia católica en 1924, un giro que dejó huella en su obra más tardía, de tono abiertamente espiritual, según la web oficial de los Premios Nobel.

Kristin Lavransdatter, una de las mejores novelas históricas del siglo XX

La obra que encumbró a Sigrid Undset es Cristina, hija de Lavrans, una trilogía de unas 1.250 páginas publicada entre 1920 y 1922. Se compone de tres volúmenes, La corona, La mujer y La cruz, y sigue la vida de su protagonista en la Noruega medieval del siglo XIV.

La novela retrata el choque entre el deseo personal y la fe religiosa, así como la tensión entre las normas sociales medievales y los impulsos del corazón. Su mezcla de rigor histórico y hondura psicológica explica que se haya reeditado en más de treinta idiomas durante más de un siglo.

La Academia Sueca concedió a Undset el Premio Nobel de Literatura en 1928, sobre todo por sus poderosas descripciones de la vida nórdica durante la Edad Media. Con ese reconocimiento se convirtió en la tercera mujer que lograba el máximo galardón literario.

La vida de Sigrid Undset, de oficinista a referente de las letras noruegas

Sigrid Undset nació en 1882, hija de un arqueólogo noruego y de una madre danesa. Tras la muerte de su padre, trabajó durante diez años como empleada de oficina, entre los diecisiete y los veintisiete años, antes de dedicarse por completo a la escritura.

Sus primeros libros, Mrs. Marta Oulie (1907) y La edad feliz (1908), abrieron una carrera que despegó con sus grandes sagas medievales. Después de Cristina, hija de Lavrans llegó la tetralogía Olav Audunssøn, publicada entre 1925 y 1927.

Undset se casó en 1912 en Bélgica con el pintor A. C. Svarstad y tuvo tres hijos. Instalada en Lillehammer desde 1919, la escritora tuvo que abandonar Noruega tras la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial y se refugió en Estados Unidos, donde apoyó a la resistencia de su país. Al terminar el conflicto regresó a Noruega y recibió la Gran Cruz de San Olav.

Sigrid Undset murió el 10 de junio de 1949 en Lillehammer. Casi ochenta años después, el obispo de Oslo ha impulsado el proceso que podría llevarla a ser reconocida como santa por la Iglesia católica.