El nivel del agua del Danubio es tan bajo que ya se ha descubierto en su fondo un naufragio de la Segunda Guerra Mundial

Las sucesivas olas de calor y la falta de precipitaciones están transformando el paisaje de algunos de los principales ríos europeos. Uno de los casos más llamativos es el del Danubio, el segundo río más largo de Europa, que el 28 de julio registró la cota más baja desde que existen mediciones oficiales: 28 centímetros. El anterior mínimo histórico se produjo en octubre de 2018, cuando el río alcanzó los 33 centímetros. En varios puntos de su recorrido, el descenso del caudal ha dejado al descubierto extensos bancos de arena y zonas de terreno que habitualmente permanecen sumergidas.

El Danubio, que recorre cerca de 2.900 kilómetros desde la Selva Negra, en Alemania, hasta desembocar en el mar Negro, constituye una de las principales vías de navegación y abastecimiento de agua del continente. En Bulgaria, las autoridades han impuesto restricciones a la navegación en distintos tramos críticos debido a la escasa profundidad. Además, el descenso del caudal está reduciendo el rendimiento de los pozos que abastecen de agua a diferentes municipios, mientras que en la central nuclear de Kozloduy se han adoptado medidas preventivas para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Sale a la luz un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial

Aunque en Budapest la situación todavía no se considera crítica, el descenso del nivel del Danubio ya ha dejado al descubierto bancos de arena junto al puente Margarita, una imagen poco habitual en la capital húngara. Sin embargo, en la ciudad de Baja, uno de los brazos del río, el Sugovica, ha quedado prácticamente seco, con graves consecuencias para el ecosistema marino y para la navegación.

En este contexto, el descenso del nivel del agua ha dejado al descubierto un hallazgo inesperado: un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial que llevaba décadas oculto bajo las aguas del Danubio. El pecio ha emergido cerca de la localidad de Mohács, en el sur de Hungría.

Asimismo, cerca del pueblo de Ryahovo han salido a la luz restos de un mamut que permanecían ocultos desde hace miles de años. Entre los hallazgos figuran un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos grandes dientes. Según el director del Museo Regional de Historia, todas las piezas aparecieron concentradas en un mismo punto, lo que sugiere que el animal murió en ese lugar hace miles de años, cuando la zona probablemente estaba ocupada por un entorno pantanoso.

El descenso del nivel del Danubio también está dejando al descubierto vestigios históricos en otros países de la cuenca. En Croacia ha reaparecido un carguero que habría naufragado en 1937, mientras que en Serbia han vuelto a ser visibles varios barcos de guerra alemanes hundidos durante la retirada de las tropas nazis en 1944. Más allá de su valor histórico, estos pecios suponen un riesgo para la navegación al reducir el espacio disponible para el paso de embarcaciones. Además, algunos todavía contienen munición y otros materiales potencialmente peligrosos.

Amenaza para el medio ambiente

Los nazis hundieron estas embarcaciones con el objetivo de dificultar el avance del Ejército soviético y facilitar su retirada durante los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Décadas después, esos pecios han dejado de ser simples vestigios históricos para convertirse en un problema de seguridad y medioambiental.

Muchos de ellos aún conservan munición sin detonar y otros materiales peligrosos, lo que supone un riesgo para la navegación en el Danubio, una de las principales vías fluviales de Europa. Además de representar un obstáculo para el tránsito de barcos comerciales y pesqueros, reducen el espacio navegable en varios tramos del río.

A estos riesgos se suma el impacto ambiental. Expertos locales advierten de que, tras permanecer décadas sumergidos, algunos de estos barcos podrían estar liberando sustancias contaminantes al agua debido al deterioro de sus estructuras y de la munición que transportaban.

Las autoridades estiman que la retirada segura de estos pecios tendrá un coste cercano a los 30 millones de euros. La operación no solo contempla la extracción de las embarcaciones, sino también la localización y desactivación de la munición y los explosivos que todavía permanecen en su interior, una tarea compleja que requiere la intervención de equipos especializados y el uso de tecnología específica para minimizar los riesgos.

Cierre de la central nuclear de Paks

La sequía y el descenso histórico del caudal del Danubio también están teniendo consecuencias para el sistema energético de Hungría. El Gobierno húngaro y el operador de la central nuclear de Paks han anunciado que la planta podría quedar completamente parada durante un periodo de entre 24 y 72 horas debido a la falta de agua suficiente para refrigerar los reactores.

El primer ministro, Péter Magyar, aseguró que el país podrá cubrir la demanda eléctrica mediante importaciones, gracias a una capacidad de interconexión de entre 3.600 y 3.800 MW con los países vecinos. La situación no afecta únicamente a Hungría. En la vecina Rumanía, la central nuclear de Cernavodă también ha reducido su producción como consecuencia del bajo caudal del Danubio.