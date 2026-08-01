Terelu Campos se enfrenta a su hermana Carmen Borrego: «Tu hijo ha bloqueado a mi hija»

Este 31 de julio, en ¡De viernes!, se han enfrentado Terelu Campos y Carmen Borrego.Las hijas de María Teresa Campos se han pasado por el plató del programa para responder a todas y cada una de las preguntas relacionadas con la publicación de un anuncio en un portal inmobiliario para la venta de la casa malagueña de su madre. Además, ambas hermanas se han peleado por la mala relación entre José María Almoguera (hijo de Carmen) y Alejandra Rubio (hija de Terelu).

Las hermanas han reconocido en directo la falta de comunicación que llevan teniendo desde hace meses. El detonante principal de esta última crisis familiar no es otro que la polémica publicación de un anuncio para la venta del piso de su madre, María Teresa Campos, en Málaga. Este anuncio generó dudas y desconfianza entre ellas, especialmente tras verse involucradas en especulaciones sobre las posibles filtraciones a la prensa.

Las tensiones e intercambios de declaraciones surgidos entre sus hijos, Alejandra Rubio y José María Almoguera, han complicado todavía más la estabilidad del clan, colocando a las hermanas en una posición muy delicada.

Las hermanas Campos se han sentado una junto a la otra no sin antes lanzarse alguna que otra pulla. Pese a que ambas quieren enterrar el hacha de guerra, lo cierto es que tanto una como la otra tienen asuntos enquistados que aclarar y que no piensan dejar pasar.

¿José María Algomera está peleado con su tía y con su prima?

Horas antes de este encuentro, en el programa De lunes a viernes, José María Algomero, colaborador habitual del espacio, protagonizó un enfrentamiento en directo con su tía Terelu. Ante esto, Borrego ha querido defender a su hijo:

«Mi hijo no ha querido remover el conflicto, mi hijo simplemente ha dicho la verdad, ha dicho que todos hemos hablado del conflicto que vivimos él y yo y eso es verdad. Yo esta tarde he llorado porque estaba muy nerviosa y porque no me ha gustado el enfrentamiento que he visto entre mi hijo y mi hermana. Lo he pasado mal, pero yo no he llorado para que luego se cuente aquí y se machaque a mi hermana por ello».

Terelu, que no está dispuesta a aceptar que ni ella ni su hija queden como «las malas», cree que los colaboradores y su propia familia en ocasiones no son justos con Alejandra Rubio: «Me calienta que se interpreten mal las palabras de mi hija, siempre pasa lo mismo, cuando habláis vosotros, se están diciendo las cosas de broma, si habla mi hija, es que lo hace con mala intención. También son las formas, yo creo que hay cosas que se pueden decir con cierto cariño porque si se dicen así, te puede molestar. Alejandra ha asumido que hay cosas de la televisión y de este mundo que no le gustan».

Sale a la luz la razón del conflicto entre Carmen Borrego y Terelu Campos

Entre tantas acusaciones, al final se ha sabido el origen real del enfrentamiento entre las hermanas Borrego Campos. Ha sido Carmen Borrego quien ha puesto sobre la mesa el episodio que distanció allá por el mes de mayo a las hermanas y que no es otro que la presentación de la primera novela de Alejandra Rubio: «Yo entiendo que a mi hermana le pueda doler, pero mi hijo lo único que hace es decir la verdad, contarle a un compañero que su prima no le ha invitado a la presentación del libro». Terelu, visiblemente enfadada, explicaba por qué Alejandra no invitó a su primo a un día tan especial:

«Ellos antes de esto tuvieron una conversación en la que hubo diferencias y como consecuencia, José María bloquea a mi hija. Cuando mi hija se sienta aquí, no quiere dejar mal a su primo, y lo que dice es que ha mandado la invitación a todos los miembros de la familia porque no quiere contar que su primo la tiene bloqueada. Cuando mi hija se entera de que su primo ya le ha desbloqueado, es cuando le manda la invitación».

Carmen ha reconocido que era consciente del enfado entre los primos y en consecuencia decidió no asistir tampoco ella a la presentación del libro pese a estar invitada por su sobrino, algo que sentó muy mal a Terelu: «Después de todo aquello hubo silencio absoluto durante una semana, entonces yo deduzco que las dos están enfadadas porque a mí nadie me ha dicho que eso les había molestado. Evidentemente, yo no voy a la presentación de ese libro porque siento que allí no se me quiere, la verdad».