El gran día de Alejandra Rubio: éxito… pero con Terelu Campos como gran ausente

La presentación de Alejandra Rubio en la Casa del Libro Gran Vía este miércoles, 13 de mayo, no fue solo el estreno literario de una nueva autora, sino también un nuevo capítulo dentro del universo mediático que rodea a la familia Campos. La hija de Terelu Campos debutaba oficialmente con Si decido arriesgarme, su primera novela publicada por Grupo Planeta, en un acto que reunió prensa, entorno cercano y una expectación propia de las grandes citas del corazón. Desde antes de que comenzara la rueda de prensa, el ambiente ya era el de una jornada de alta exposición. Gran Vía concentraba cámaras, fotógrafos y curiosos a las puertas de la Casa del Libro, mientras en el interior se ultimaban los detalles de un evento que Alejandra llevaba meses esperando. La colaboradora, ahora volcada en la escritura tras su retirada temporal de la televisión, llegaba a esta cita en un momento vital clave: embarazada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia y con la necesidad de demostrar que su salto al mundo literario no era un gesto improvisado.

La propia Alejandra reconoció nada más comenzar que estaba nerviosa. Mucho más de lo habitual. «Es un sueño que llevaba tiempo persiguiendo», dejó caer en sus primeras intervenciones, consciente de que el foco no estaba solo en el libro, sino también en su figura pública. Si decido arriesgarme es una novela romántica de corte juvenil en la que la autora ha querido explorar relaciones, decisiones personales y segundas oportunidades, aunque insistió en que la historia es ficción, pese a que inevitablemente muchos han querido buscar paralelismos con su vida real.

Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó precisamente cuando habló de esas posibles conexiones. Alejandra fue clara al asegurar que no se trata de su historia personal, aunque reconoció que cualquier escritor inevitablemente vuelca parte de sí mismo en lo que escribe. Esa mezcla entre ficción y vivencias ha alimentado el interés en torno a la obra desde que se anunció su publicación.

En el plano personal, la presencia de Carlo Costanzia fue una de las imágenes más destacadas del acto. El actor no solo acudió para arropar a su pareja, sino que se convirtió en uno de los apoyos visibles durante toda la presentación. Antes incluso de que comenzara la rueda de prensa, las cámaras captaron un gesto muy significativo entre ambos: un beso en los labios y un intercambio de miradas que evidenciaba la complicidad de la pareja en un día tan importante. Carlo permaneció en un segundo plano durante el evento, pero siempre atento, especialmente en los momentos de mayor tensión para Alejandra. Su presencia constante fue interpretada por muchos asistentes como un respaldo clave en el debut literario de la colaboradora, que afrontaba por primera vez el juicio público como autora.

El evento también estuvo marcado por las presencias y ausencias del entorno familiar. Entre los asistentes destacó la presencia de su mejor amiga y de parte del equipo editorial, que acompañaron a Alejandra durante toda la jornada. Sin embargo, no pasaron desapercibidas las ausencias de su madre, Terelu Campos, y de Mar Flores, un detalle que generó comentarios entre los presentes y en el entorno mediático. Alejandra, no obstante, restó importancia a estas ausencias, insistiendo en que el apoyo de su familia existe aunque no siempre sea visible públicamente.

Uno de los puntos más llamativos fue también el inesperado reencuentro con su primo José María Almoguera, que acudió al evento como reportero de televisión. Su presencia generó expectación inmediata, ya que ambos han protagonizado en los últimos tiempos ciertos rumores de distanciamiento familiar. Durante el acto, se produjo incluso un breve cruce de preguntas que añadió aún más interés mediático a la jornada.

A lo largo de la presentación, Alejandra defendió su derecho a evolucionar profesionalmente más allá de la televisión. Subrayó que no quiere ser juzgada únicamente por su apellido o por su faceta mediática, sino por su trabajo como escritora. También dejó claro que está abierta a las críticas, siempre que sean constructivas y provengan del ámbito literario, mostrando una actitud serena pero consciente del ruido que rodea su figura.

Tras finalizar el acto, el ambiente cambió por completo. La tensión de la sala dio paso a una escena más relajada en la que Alejandra, Carlo y su entorno más cercano abandonaron el edificio juntos, intentando esquivar a los medios que aún permanecían en la zona. Lo que ocurrió después, ya fuera del foco principal, confirmó esa sensación de desconexión tras la intensidad del debut: la pareja se mostró cercana, cómplice y unida en un breve trayecto que terminó con todos entrando en un local cercano para resguardarse del revuelo mediático.