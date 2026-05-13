Montero culpa a Maíllo por decir que la muerte de los guardias civiles fue un “accidente laboral”: “Yo no tengo criterio para nada”

María Jesús Montero, en una entrevista radiofónica en la Ser, ha culpado al líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, por su ‘fallo’ al calificar la muerte de los dos guardias civiles en Huelva como «accidente laboral» durante el segundo debate electoral. «Yo no tengo criterio para calificar nada [como accidente laboral]. Como a continuación de lamentar el fallecimiento [de los agentes en Huelva] hablé de una intervención del señor Maíllo [en la que se refería a los accidentes laborales de forma general], entiendo que alguien haya podido asociarlo».

El pasado lunes, en el segundo debate electoral de cara a las elecciones andaluzas del 17-M, la candidata del PSOE de Andalucía intentó dar el pésame a los familiares y amigos de los dos guardias civiles asesinados en una operación contra el narcotráfico, pero dijo que estas muertes habían sido «accidentes laborales».

Estas declaraciones provocaron malestar entre varias asociaciones de guardias civiles y Policía Nacional, que exigieron a la ex ministra de Hacienda una rápida rectificación.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o la Asociación Profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) han expresado su repulsa a las palabras de Montero y han calificado que «estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal» y no ante un accidente laboral como apuntó Montero.

Jucil, por su parte, ha considerado «absolutamente lamentable la preocupante falta de sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad» de María Jesús Montero al pretender «reducir lo sucedido a un mero accidente laboral».

AUGC ha atacado con más fuerza a la figura de Montero y ha señalado que «el accidente laboral es ella en sí» y ha subrayado que los agentes ·estaban defendiendo el Estado de Derecho» y «no se trata de un accidente laboral como puede suceder en otros ámbitos. Si ella considera que un asesinato es un accidente laboral, entonces igual no es una buena política», ha remarcado la asociación sobre las declaraciones de la ex ministra.

Ante el gran volumen de críticas, Montero rectificó al día siguiente y colgó en su perfil de X un mensaje donde especificaba que habían sido «muertes en acto de servicio» y no «accidentes laborales».

Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva.

Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) May 12, 2026

Este miércoles, Montero explicó que ya había aclarado este asunto «totalmente» y que, a través de sus redes sociales, dejó claro que se trataba «por supuesto, de fallecimientos en acto de servicio». La candidata evitó atribuir la polémica a una posible «mala interpretación» de sus palabras durante el debate.

También rehusó entrar en la controversia por la ausencia de ministros en el funeral de los dos agentes, en el que el Gobierno de Pedro Sánchez la dejó sola ante la indignación por ambas muertes. En Huelva, algunos le gritaron: «Fuera de aquí, no os queremos». Montero señaló que sí estuvieron presentes la secretaria de Estado de Interior y la directora general de la Guardia Civil, y que se rindió el homenaje que correspondía por la lucha tan intensa de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico.