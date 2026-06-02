Estados Unidos pone el foco en España: Rubio cuestiona la OTAN por el uso de las bases militares

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha puesto de nuevo a España en el punto de mira de Washington y ha cuestionado el papel estadounidense en la OTAN por las bases militares durante su comparecencia en el Senado ante el Comité de Asuntos Exteriores: «Vivimos hoy en un mundo en el que algunos de esos países de la OTAN, y cito a España como ejemplo, alardean abiertamente de habernos denegado el uso de dichas bases militares», ha explicado Marco Rubio.

En este sentido, Rubio ha señalado lo siguiente durante su comparecencia en el Senado este martes: «Por tanto, si la razón fundamental de nuestra permanencia en la OTAN, el beneficio que obtenemos de ella, es precisamente la capacidad de utilizar sus bases, y resulta que tenemos miembros de esa misma alianza que, en la práctica, nos niegan el uso de dichas bases ante una situación de contingencia, entonces es preciso poner en tela de juicio la totalidad de este planteamiento».

Las relaciones entre Estados Unidos y algunos de sus socios europeos han vuelto a tensarse después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señalara directamente a España como ejemplo de las dificultades que, a juicio de Washington, afronta actualmente la OTAN. Durante una comparecencia ante el Senado, Rubio cuestionó la utilidad de mantener determinados compromisos dentro de la Alianza Atlántica si algunos países limitan el uso de instalaciones militares estratégicas en momentos de crisis.

Rubio critica las restricciones al uso de las bases españolas

Durante su intervención en el Capitolio, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió expresamente a España al abordar las limitaciones impuestas al uso de las bases conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para determinadas operaciones militares.

Rubio aseguró que algunos países aliados están dificultando el acceso de Estados Unidos a infraestructuras que históricamente han sido consideradas fundamentales para la cooperación militar dentro de la OTAN.

Según explicó, esta situación obliga a Washington a replantearse qué beneficios obtiene realmente de la alianza si, llegado el momento, no puede utilizar plenamente las instalaciones estratégicas ubicadas en territorio aliado.

Las palabras del secretario de Estado representan una de las críticas más directas realizadas por un alto cargo de la administración estadounidense de Donald Trump hacia España en los últimos meses.

El debate sobre el gasto en defensa

Las declaraciones de Rubio surgieron durante una sesión centrada en el cumplimiento de los compromisos de gasto militar por parte de los socios de la OTAN.

El ex senador republicano de Florida recordó que la Alianza está impulsando un aumento progresivo del gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto, una cifra muy superior al actual objetivo del 2%.

Según indicó, algunos países ya han iniciado el camino para acercarse a ese porcentaje, mientras que otros siguen mostrando reticencias o consideran que pueden cumplir los objetivos estratégicos de la organización con una inversión menor.

España figura entre los países que han defendido que sus compromisos militares pueden alcanzarse sin necesidad de llegar a los niveles de gasto que reclama Washington.

«Habrá que subir impuestos»

Rubio reconoció que el incremento del gasto militar supondrá un enorme desafío para numerosas economías europeas.

A su juicio, muchos gobiernos tendrán que tomar decisiones difíciles para financiar el esfuerzo adicional que exige la nueva situación geopolítica.

El secretario de Estado advirtió de que algunos países se verán obligados a aumentar la presión fiscal o reducir determinadas partidas presupuestarias para cumplir con las exigencias de defensa.

Además, insistió en que el gasto computable debe destinarse realmente a capacidades militares y no a conceptos indirectamente relacionados con las Fuerzas Armadas.

La crítica al modelo europeo

Uno de los aspectos más llamativos de la intervención de Rubio fue su reflexión sobre el modelo social desarrollado por numerosos países europeos durante las últimas décadas.

El responsable de la política exterior estadounidense sostuvo que muchas naciones han podido construir amplios sistemas de bienestar porque durante años no tuvieron que asumir grandes costes en materia de defensa, una carga que en gran medida recayó sobre Estados Unidos dentro de la OTAN.

Según su análisis, el contexto internacional actual obliga a revisar ese equilibrio y a exigir una mayor contribución europea a la seguridad colectiva.

Para Washington, la guerra en Ucrania, la creciente rivalidad con China y la inestabilidad en Oriente Próximo justifican un aumento sustancial de las capacidades militares de los aliados.

España, nuevamente bajo presión

Las declaraciones de Rubio vuelven a situar al Gobierno de Pedro Sánchez en el centro del debate sobre el esfuerzo militar dentro de la Alianza Atlántica.

En los últimos años, Estados Unidos ha reclamado reiteradamente a España un incremento de su inversión en defensa, al considerar que sigue por debajo de los niveles que exige el nuevo escenario internacional.

La referencia a las bases de Rota y Morón añade además un componente estratégico a la discusión, ya que ambas instalaciones desempeñan un papel clave en las operaciones estadounidenses y aliadas en el Mediterráneo, África y Oriente Próximo.

Un mensaje para toda Europa

Más allá de España, las palabras de Rubio constituyen un mensaje dirigido al conjunto de los socios europeos de la OTAN.

La administración de Donald Trump lleva meses insistiendo en que Estados Unidos no puede seguir asumiendo la mayor parte del coste económico y militar de la defensa occidental.

Washington considera que los aliados deben aumentar sus presupuestos de defensa, reforzar sus capacidades militares y facilitar la cooperación operativa si quieren mantener la fortaleza de la Alianza Atlántica.

Las declaraciones del secretario de Estado evidencian que el debate sobre el futuro de la OTAN, el reparto de cargas y el papel de Estados Unidos seguirá siendo uno de los principales focos de tensión entre Washington y varias capitales europeas durante los próximos meses.