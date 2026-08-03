Un autobús del TIB recorre varios kilómetros por Mallorca con el retrovisor de un coche colgando tras arrancarlo de cuajo

Una insólita escena sorprendió el pasado viernes a decenas de conductores en las carreteras de Mallorca. Un autobús del TIB (Transporte de las Islas Baleares) recorrió varios kilómetros con el retrovisor de un coche colgando de uno de sus laterales tras, presuntamente, haberlo arrancado en un accidente del que el conductor no se habría percatado.

El suceso fue captado por un conductor sobre las 15.00 horas del pasado viernes en la carretera de Valldemossa, poco antes de llegar al centro comercial Ocimax, en Palma. En las imágenes puede verse cómo el autobús del TIB, identificado como la unidad 2048, continúa su recorrido con el espejo retrovisor balanceándose en la parte trasera izquierda del vehículo.

Todo apunta a que, minutos antes, el autobús habría rozado o golpeado un turismo, arrancándole de cuajo el retrovisor con la parte trasera del vehículo. Sin embargo, el conductor, supuestamente, no llegó a darse cuenta del impacto y continuó circulando con normalidad durante varios kilómetros. La imagen llamó poderosamente la atención del resto de usuarios de la vía. El retrovisor del coche permanecía colgando del lateral del autobús mientras este avanzaba por una de las carreteras con mayor tráfico de acceso a Palma.

Según varios testigos, algunos conductores intentaron alertar al chófer mediante gestos y señales luminosas para advertirle de lo ocurrido. Sin embargo, ninguno de esos intentos obtuvo respuesta y el autobús del TIB continuó su trayecto sin detenerse.

La escena provocó una enorme expectación entre los vehículos que circulaban detrás del autobús. No todos los días se presencia una situación tan llamativa como la de un autobús circulando con el retrovisor de un coche colgando tras un supuesto accidente.

Por el momento, se desconoce el punto exacto donde se produjo el golpe y si el vehículo afectado estaba circulando o se encontraba estacionado cuando sufrió el impacto. Tampoco ha trascendido si el propietario del turismo ha presentado una reclamación ni si el incidente ha sido comunicado oficialmente a la empresa concesionaria del Transporte de las Illes Balears (TIB).

Mientras se aclaran las circunstancias del suceso, las imágenes continúan circulando entre los conductores por mostrar una escena tan sorprendente como poco habitual: un autobús del TIB recorriendo varios kilómetros por Mallorca con el retrovisor de un coche colgando, una estampa que no dejó indiferente a quienes la presenciaron.