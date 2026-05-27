Trump obligará a Europa a rearmarse: EEUU recorta cazas, bombarderos y submarinos en la OTAN

EEUU prepara un cambio histórico en la OTAN que amenaza con alterar por completo el equilibrio militar de la Alianza Atlántica. La administración de Donald Trump pretende reducir drásticamente su aportación militar en Europa y trasladar a los países europeos gran parte de la responsabilidad defensiva del continente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio ya se refirió la semana pasada, durante una reunión con sus homólogos de la OTAN en Suecia, a los compromisos de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, el hemisferio occidental y Oriente Medio. Entonces, afirmó que el objetivo era desarrollar una estrategia que funcionara para la OTAN, fuera realista y permitiera a Estados Unidos prepararse para un conflicto en dos frentes.

La planificación de la defensa estadounidense se ha centrado desde hace tiempo en una posible escalada en el Indo-Pacífico. El año 2027 se considera una fecha clave: las agencias de inteligencia estadounidenses estiman que para entonces China será capaz de atacar Taiwán. Durante meses, los funcionarios estadounidenses han hablado de dos escenarios de amenaza simultáneos: la precaria situación en Europa y la situación en el Indo-Pacífico.

Así las cosas, un enviado del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, comunicó la pasada semana a altos cargos aliados en Bruselas que Washington planea recortar significativamente capacidades clave dentro del llamado Modelo de Fuerzas de la OTAN, aprobado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El encargado de trasladar el mensaje fue el asesor del Pentágono Alexander Vélez-Green, quien presentó a puerta cerrada unas cifras que, según diplomáticos europeos, resultaron mucho más agresivas de lo esperado.

El plan estadounidense, avanzado por Spiegel, contempla reducir de forma importante la presencia de bombarderos estratégicos, cazas, destructores, submarinos, drones de reconocimiento y aviones cisterna asignados a la OTAN. Incluso se estudia un recorte de hasta un tercio en la aportación estadounidense de aviones de combate.

Washington también habría comunicado que dejará de aportar submarinos a la estructura militar de la OTAN y reducirá notablemente su participación en operaciones con drones armados y buques de guerra.

A cambio, EEUU mantendría únicamente su paraguas nuclear sobre Europa, mientras exige a los países europeos asumir casi por completo la defensa convencional del continente.

Europa, obligada a cubrir el vacío militar de EEUU

La propuesta supone un auténtico terremoto estratégico para la OTAN. Durante décadas, Estados Unidos ha aportado aproximadamente la mitad de las capacidades militares de la alianza. Ahora, la Administración Trump quiere ejecutar un profundo «reparto de carga» que obligará a los europeos a aumentar drásticamente sus inversiones militares.

El mensaje lanzado por Washington fue directo: los aliados deben cubrir «lo antes posible» las carencias que dejará EEUU.

Según fuentes diplomáticas europeas, algunos países interpretaron incluso las palabras del enviado estadounidense como una advertencia velada para acelerar el rearme europeo.

La presión de Washington llega además después de que los miembros de la OTAN aceptaran en la cumbre de La Haya elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, una exigencia impulsada personalmente por Trump.

La OTAN entra en una nueva era

La estrategia forma parte del proyecto conocido en Washington como OTAN 3.0, una nueva doctrina impulsada por Trump que busca que Europa sea capaz de defenderse prácticamente sola frente a amenazas convencionales como Rusia.

El problema para muchos aliados europeos es la velocidad del repliegue estadounidense. Aunque se esperaba una reducción progresiva de tropas y recursos, las cifras presentadas en Bruselas han disparado la alarma en varias capitales europeas.

Europa carece actualmente de algunas capacidades clave que aporta EEUU, especialmente bombarderos estratégicos con capacidad nuclear o grupos navales comparables a los portaaviones estadounidenses.

La situación afecta especialmente a países como Alemania o Polonia, que dependen en gran medida del apoyo militar estadounidense pese al incremento reciente de sus presupuestos de defensa.

Trump acelera el cambio estratégico global

Desde la Casa Blanca consideran que el giro es «realista y responsable» porque los países europeos ya están aumentando su gasto militar y deben asumir más peso dentro de la alianza.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intenta rebajar la preocupación pública y sostiene que la reorientación estratégica de Estados Unidos ya era conocida desde hace tiempo.

Sin embargo, dentro de la alianza crece la inquietud por el calendario real del repliegue estadounidense y por la capacidad de Europa para sustituir rápidamente recursos militares que Washington lleva décadas proporcionando.