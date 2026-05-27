Lo del PSOE es pura mafia y golpismo

Que el PSOE haya financiado presuntamente la operación de deslegitimación de las instituciones liderada por la militante socialista Leire Díaz contra jueces, fiscales y la Guardia Civil para tratar de abortar las causas judiciales seguidas contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez; David Sánchez, hermano músico del presidente del Gobierno, y otros dirigentes socialistas inmersos en distintos escándalos de corrupción, tiene un nombre que puede resultarles a algunos duro, pero que resume cabalmente lo ocurrido: golpe de Estado.

Es lo que significa atentar contra la normal organización, funcionamiento o el equilibrio de los poderes del Estado y sus órganos constitucionales. Y es que el delito contra las instituciones del Estado que, entre otros muchos, el juez Pedraz imputa a la trama está recogido en el Título XXI de la Ley Orgánica del Código Penal y es de una gravedad evidente.

Al frente de ese plan estaba Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista, en presunta colaboración con la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, lo que da idea de que el plan fue urdido en Ferraz con el objetivo de impedir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia investigaran la corrupción que rodea a la familia del presidente y su partido.

En el PSOE se ha perdido el sentido de la realidad y todavía se jactan de que la entrada de la Guardia Civil en la sede socialista en busca de documentación no tenga que ver con la financiación ilegal —tiempo al tiempo—, como si los delitos que se le imputan a la trama financiada por el PSOE fueran una cuestión menor.

Hay que estar muy ciegos o muy desesperados para no querer darse cuenta de que la Justicia señala al PSOE —el partido del Gobierno— por orquestar un plan contra el funcionamiento del Estado de Derecho. Y es que bañados en un océano de corrupción, al socialismo no se le ocurrió mejor idea que practicar el golpismo contra las instituciones.