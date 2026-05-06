El PSOE premia con un puesto en el Comité Regional de Extremadura a un testigo del juicio de David Sánchez que insulta a OKDIARIO

El PSOE premia con un puesto en el Comité Regional de Extremadura a Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez, un histórico socialista vinculado a UGT que será testigo durante el juicio de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez.

Los premios dentro de la Diputación de Badajoz a los testigos del juicio del hermano de Sánchez no cesan. El PSOE colocó como letrada en su gabinete jurídico a la testigo Cristina Correa, hizo director del área de digitalización al testigo Víctor Peralta, premió con un puesto fijo al citado José María Sánchez y cambió a un área privilegiada de la Diputación a la hija de otro declarante. Todo ello en las últimas semanas, cuando ya se sabía que iban a ser testigos del juicio del hermano del presidente.

Pero hay más. A falta de menos de un mes de que comiencen las vistas, esta vez le ha tocado un puesto de responsabilidad en el partido al que fuera alcalde del Ayuntamiento de Barcarrota (Badajoz).

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Santiago Manuel Cuadrado aparece en la lista del Comité Regional que se votó en el último Congreso del PSOE de Extremadura celebrado el pasado sábado 25 de abril.

El juicio tiene previsto celebrarse en seis días de sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz. Por la sala del tribunal pasarán 34 testigos y 11 acusados, entre los que se encuentra el hermano de Pedro Sánchez. Santiago Cuadrado declarará en el juicio del hermano de Sánchez el próximo 2 de junio.

Este declarante del juicio del hermano de Sánchez ha cargado contra OKDIARIO y contra el programa Horizonte en su página de Facebook. Escribió en su muro: «Viendo en la Cuatro el esperpento de Iker Horizonte OKDIARIO».

Histórico socialista y sindicalista

Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez no es un desconocido dentro del PSOE. Lleva desde finales de los 90 ostentando todo tipo de cargos en las instituciones políticas. Es uno de los históricos socialistas de Extremadura. Fue alcalde del PSOE y director general de Juventud cuando los socialistas gobernaban en la Junta de Extremadura, entre otros puestos.

Actualmente, Santiago Cuadrado es técnico superior de formación en el Servicio Provincial de Bibliotecas, donde es jefe de servicio también otro testigo del juicio llamado José María Sánchez Sánchez, que ha sido recientemente premiado con un puesto fijo en la Administración pacense.

El ahora testigo del juicio del hermano de Sánchez firmó un manifiesto en el que decía que «el PSOE de Pedro Sánchez es el PSOE de siempre y los socialistas de hoy los mismos socialistas de siempre».

Santiago Cuadrado ha estado, además, vinculado al sindicato UGT al haber formado parte de la candidatura de la Sección Sindical de UGT en Diputación de Badajoz a Junta de Personal.

Un senador premiado

En el Comité Regional del PSOE de Extremadura recientemente elegido no sólo han premiado al testigo en el caso del hermano de Sánchez, también han incluido al que fuera secretario provincial del PSOE de Badajoz y actual senador Rafael Lemus Rubiales.

Tal y como informó El Debate, David Sánchez vivió oculto en la casa de este líder del PSOE de Badajoz mientras le decía a la juez Beatriz Biedma que residía en Portugal.

Rafael Lemus, además, comparó a las víctimas de ETA con las del franquismo. Aseguró en el tránsito de la intervención que «tras la Guerra Civil» el franquismo «fusiló a 60.000 personas» y «ETA ha matado a 869 personas».

La frase generó inmediatamente un fuerte enfrentamiento en la Asamblea de Extremadura. El PP, en boca de Cristina Teniente, culpó al socialista de intentar comparar las dos cuestiones para devaluar el terrorismo etarra, cuyos pistoleros asesinaron, entre otros socialistas, a Isaías Carrasco y a Ernest Lluch. El PP afirmó además que el argumento coincidía con los puntos esgrimidos habitualmente por la banda terrorista ETA.