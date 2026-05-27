Muere una persona de 80 años en Álava por un golpe de calor en plena alerta por altas temperaturas

Una persona de 80 años ha fallecido este miércoles en Álava a consecuencia de un golpe de calor, según ha confirmado el Departamento vasco de Salud. El paciente, que presentaba patologías previas de carácter cardiovascular y una condición de especial fragilidad por edad, no ha podido superar las consecuencias del episodio térmico extremo.

La situación ha obligado a reforzar la vigilancia sanitaria en distintos puntos de la comunidad autónoma ante el aumento de incidencias relacionadas con el calor.

El fallecimiento se ha producido en una jornada marcada por las altas temperaturas en el País Vasco, donde el servicio de emergencias de Osakidetza ha tenido que atender hasta 31 personas afectadas por golpes de calor o síntomas relacionados. Los pacientes, de edades comprendidas entre los 12 y los 96 años, han requerido asistencia en distintos niveles de gravedad.

De los casos registrados, 15 personas fueron atendidas in situ y dadas de alta sin necesidad de traslado hospitalario, mientras que otras 16 tuvieron que ser evacuadas en ambulancia a centros sanitarios para seguimiento médico, aunque sin presentar complicaciones graves en la mayoría de los casos.

Por territorios, Guipúzcoa ha registrado 11 incidencias, Vizcaya 18 y Álava dos, incluyendo el fallecimiento del varón de 80 años.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Álava, dentro de una amplia lista de zonas del país en alerta por calor extremo, entre ellas Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Extremadura y otras áreas del norte y oeste peninsular.

El organismo meteorológico advierte de un ascenso térmico significativo que se prolongará durante varios días y que podría dejar valores extremos en algunas zonas del territorio, con especial incidencia en valles, mesetas y áreas del nordeste y suroeste.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar las precauciones durante episodios de calor intenso, especialmente en personas mayores, enfermos crónicos y población vulnerable, los grupos con mayor riesgo ante este tipo de fenómenos meteorológicos.