La AEMET confirma la ola de calor en la Comunidad Valenciana: cada día hace más calor que el anterior

Cada día hace más calor que el anterior, la AEMET confirma la ola de calor a la que se enfrenta la Comunidad Valenciana. Tenemos por delante una serie de detalles que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán de cerca en una primavera en la que parece que el tiempo nos sitúa totalmente en el verano más auténtico. Lo que nos estará esperando es algo totalmente distinto, para lo que no estamos preparados. El buen tiempo dará paso a un marcado ascenso de las temperaturas.

En punto de España como la Comunidad Valenciana la situación puede complicarse por momentos. Es hora de estar pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que el calor será una realidad. Los expertos de la AEMET no dudan en poner sobre la mesa una serie de alertas que se relacionan con este importante aumento de las temperaturas que tenemos por delante y que puede ser clave que tengamos por delante. Cada día está haciendo más y más calor que el anterior, una anomalía que nos traslada a lo peor del verano antes de que empiece.

Confirma la AEMET la ola de calor en la Comunidad Valenciana

Una de las zonas más afectadas por el calor será la Comunidad Valenciana, muy habituados a un aumento de las temperaturas que llega a toda velocidad y que puede cambiarlo todo. Este año estamos ante unas cifras que parece que son una realidad antes de lo esperado.

En pleno mes de mayo parece que tenemos por delante algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. En especial cuando tenemos que hacer planes al aire libre.

Empiezan las alertas por un aumento de las temperaturas que puede convertirse en un problema para todos. Sobre todo, si tenemos en mente algunos cambios importantes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que la inestabilidad ha dado paso a un poderoso anticiclón. Es pronto para tener unas cifras tan elevadas, pero los expertos no dudan en poner sobre la mesa una situación poco común que realmente puede cambiarlo todo por completo.

Hace cada día más calor que el día anterior

Nos enfrentamos a una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar de darnos algunas sorpresas. Es hora de conocer un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

La Comunidad Valenciana está en alerta, la AEMET no duda en lanzar esta advertencia: «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas. Viento flojo de dirección variable, predominando durante las horas centrales la componente este con intervalos de moderado».

Siguiendo con una previsión para el resto de España que nos sitúa en un punto complicado: «Tormentas localmente fuertes en el noroeste. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana y Guadalquivir».

Con una previsión del tiempo atípica para esta época del año: «Se prevé una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas, aunque con nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste peninsular y en otras montañas de la mitad norte, con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes asociadas. Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en zonas de los litorales de Galicia, del Cantábrico, de Cataluña y de Baleares, con posible formación de brumas y bancos de niebla costeros. La calima tenderá a menos en Canarias y podrá afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares. Las temperaturas descenderán en Canarias y en el Cantábrico oriental, y aumentarán de forma predominante en el resto de la Península, de forma ligera en el caso de las mínimas. Sin cambios térmicos en Baleares. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y pudiendo rebasar los 36-38 grados en el Guadiana y Guadalquivir, donde las mínimas no bajarán de 20 grados».