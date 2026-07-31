El Consell exige a Sánchez que pague la factura de la crisis migratoria y avisa de que no le caben más menas

La Generalitat Valenciana ha exigido este viernes a Pedro Sánchez que sea el Ejecutivo central y no las autonomías las que costeen lo que ha calificado como «doble negligencia» del presidente del Gobierno, en relación a la crisis migratoria de Ceuta. En concreto, esa «doble negligencia» es la referida al «efecto llamada» del anuncio de regularización masiva de irregulares y la «incapacidad» para controlar las fronteras, según ha expresado el conseller portavoz, Miguel Barrachina, a la conclusión del pleno del Consell, que ha presidido Juanfran Pérez Llorca. El Consell también ha dejado claro por boca de su portavoz que no tiene espacio para acoger a más menores no acompañados (menas). Algo que prevé que le sea solicitado en las próximas horas, ante la avalancha que se vive en Ceuta.

En concreto, el Consell ha tratado como primer punto del orden del día en su pleno de este viernes las consecuencias económicas, sanitarias, educativas y sociales que la citada crisis migratoria tendrá para la Comunidad Valenciana. Su portavoz, Miguel Barrachina, ha advertido que la «masiva entrada va a suponer desembolsos adicionales de recursos de todos los valencianos y de todos los españoles para costear los gastos sociales, sanitarios y educativos para los que no existe ninguna planificación». A la vez que ha señalado que el «efecto llamada de las políticas inmigratorias de Sánchez tiene como consecuencia un empobrecimiento global».

Barrachina ha expresado también que España se ha convertido en «hazmerreír mundial» y que en la actualidad es «lo más parecido a un Estado fallido dentro de la Unión Europea», porque, tal como ha explicado: «No solo invertimos el tiempo del Consejo de Ministros en indultar a socialistas y a nacionalistas condenados por prevaricación y malversación, sino que hemos perdido el control de nuestras fronteras».

Finalmente, el portavoz valenciano ha lanzado un mensaje de tremendo calado y que afecta al Gobierno: «No hay nadie en el mundo que pueda creer que los servicios de inteligencia no son capaces de detectar movimientos de miles de ciudadanos que van a invadir Ceuta. Es imposible». Por ello, se ha preguntado: «¿Qué debe Pedro Sánchez y el Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos para tolerar estas invasiones como la vista ayer en Ceuta?».