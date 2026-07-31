La Linea 1 de Metro Madrid va a cambiar para siempre: llegará hasta Nuevo Norte y será la única con dos cabeceras

La Comunidad de Madrid ha dado a conocer los nuevos planes para extender el Metro hasta Madrid Nuevo Norte, el gran desarrollo urbanístico que ya comienza a tomar forma en el distrito de Chamartín, después de descartar tanto el cambio de recorrido de la Línea 1 como la prolongación de la Línea 4 (L4). Según ha explicado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, la Línea 1 de Metro Madrid prestará servicio a la futura área de oficinas y viviendas, aunque mantendrá al mismo tiempo la conexión con Pinar de Chamartín.

«Se va a crear un nuevo ramal en forma de «Y», fruto de esas alegaciones que han presentado los vecinos de Madrid, especialmente los de Bambú y Pinar de Chamartín. Los vecinos de Pinar de Chamartín en ningún caso van a verse afectados por estas obras y esta nueva creación de la ampliación de la línea 1″, ha señalado el responsable autonómico durante una visita a las oficinas de Crea Madrid Nuevo Norte, la compañía que impulsa el proyecto de transformación urbana en los antiguos terrenos ferroviarios de Adif.

Transformación de la Línea 1 de Metro Madrid

«La Comunidad de Madrid ampliará la Línea 1 de Metro hasta Madrid Nuevo Norte con una alternativa que mantendrá la conexión con Pinar de Chamartín y permitirá crear, por primera vez en la historia del suburbano, una línea con doble cabecera. De este modo, la L1 contará con los recorridos Pinar de Chamartín-Valdecarros y Fuencarral Norte-Valdecarros.

Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras su reunión con los representantes de este nuevo desarrollo urbanístico de la capital. Con esta medida, el Gobierno regional da respuesta a las aportaciones realizadas por los vecinos durante el periodo de información pública del estudio para la ampliación de la L1, en el que se analizaron cinco opciones para prolongar la red del metropolitano hasta Madrid Nuevo Norte», detalla la Comunidad de Madrid.

La decisión se ha adoptado tras el proceso de información pública, que despertó un gran interés por parte de la ciudadanía. Según una resolución de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, a la que tuvo acceso la Asociación de Vecinos de Sanchinarro a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, durante la tramitación del estudio informativo se presentaron 3.419 alegaciones relacionadas con el proyecto de ampliación de la línea más antigua del suburbano. Finalmente, la Comunidad ha optado por una alternativa que permitirá conservar la actual cabecera de Pinar de Chamartín y habilitar una segunda terminal para prestar servicio a Madrid Nuevo Norte.

El recorrido actual de la Línea 1 de Metro Madrid no sufrirá cambios y conservará su cabecera en Pinar de Chamartín. Del mismo modo, la Línea 4 mantendrá su configuración actual, descartándose la modificación que figuraba en el estudio informativo presentado hace unos meses. «Este modelo, similar al que ya utilizan redes de metro como la de Londres, permitirá que los trenes salgan desde dos cabeceras distintas, Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte, para unirse después en un mismo recorrido con destino a Valdecarros», explican desde la Consejería de Transportes al detallar el funcionamiento de la futura doble cabecera de la Línea 1.

En la práctica, este esquema con forma de «Y» implicará que algunos trenes realizarán el trayecto entre Pinar de Chamartín y Valdecarros, mientras que otros saldrán desde Fuencarral Norte para incorporarse al mismo itinerario hasta el sur de la capital. El proyecto contempla además la construcción de tres nuevas estaciones, denominadas de forma provisional Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Éstas no abrirán al público hasta que el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte esté suficientemente avanzado, por lo que, hasta entonces, la línea seguirá operando con su recorrido habitual.

Cortes en agosto

La primera interrupción en el Metro Madrid comenzará este sábado 1 de agosto en la Línea 6, y se extenderá hasta el 2 de septiembre. Según ha comunicado la Consejería de Transportes, quedará suspendida la circulación de trenes entre Argüelles y Ciudad Universitaria, en ambos sentidos. Un día después, el 2 de agosto, arrancarán las obras en la Línea 7, que permanecerá cortada entre Gregorio Marañón y Pitis hasta el 28 de agosto, ambos incluidos. La actuación permitirá avanzar en la renovación integral del sistema de señalización y de la infraestructura de vía, dentro de un proyecto de más de 33 millones de euros que modernizará los 20 kilómetros de recorrido entre Estadio Metropolitano y Pitis y sus 24 estaciones.

Por otro lado, el servicio de la Línea 9B continúa interrumpido entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey hasta el 13 de agosto, mientras se ejecutan trabajos de mejora de la superestructura de la vía, con la renovación de aparatos de dilatación y la instalación de contracarril para reforzar la seguridad y la fiabilidad de la circulación. Finalmente, el servicio de la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla estará suspendido hasta el 21 de agosto debido a las obras de remodelación de las estaciones de Santiago Bernabéu y Cuzco.