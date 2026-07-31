El marido de la juez de la DANA rechaza ampliar la investigación del título ‘fake’ de José María Ángel

Jorge Martínez Ribera, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza Número 4, y marido de la juez que instruye la causa de la DANA de Valencia, ha rechazado ampliar la investigación del que fuera alto comisionado del Gobierno de Pedro Sánchez para reconstrucción tras la DANA por un presunto delito de falsedad documental por la supuesta falsificación, en el año 1983, de un título de diplomado. En concreto, el instructor ha desestimado ampliar la investigación por los posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal, como le solicitaba el Ministerio Fiscal. La decisión del juez no es firme y frente a ella puede elevarse el correspondiente recurso de reforma (ante el propio juzgado) en el plazo de tres días o de apelación, ante la Audiencia de Valencia.

Así lo ha transmitido Martínez Ribera a las partes a través de un auto de este mismo viernes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y en el que sostiene que la ampliación que pide el ministerio público «habría de sustentarse en un eventual conocimiento de la falsedad o de la ausencia de titulación del investigado por los firmantes de los decretos, de lo cual no existe indicio alguno».

El juez afirma en su auto que «precisamente, el hecho de que se atribuya el uso de un documento falso al investigado, al objeto de obtener el acceso a la función pública, gracias a las renovaciones o complementos salariales, indica precisamente lo contrario: un desconocimiento de los firmantes de los decretos de la ausencia de la titulación universitaria del investigado».

Rechaza también Martínez Ribera la práctica de diligencias con destino al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana, debido a que los puestos que ocupó el investigado en ambas administraciones son de libre designación y, según señala el instructor, «no sujetos a la posesión de un título universitario».

Sí acuerda, sin embargo, pedir al Secretario General de la Diputación de Valencia que informe sobre si el investigado podía desempeñar los cargos y puestos de trabajo que realizó en esa administración sin posesión del correspondiente título universitario. Y que aporte el decreto que reconocía al investigado como personal consolidado, además del expediente del propio Ángel Batalla.

También estima el juez la petición de una de las acusaciones y acuerda solicitar al Ayuntamiento de La Eliana (Valencia), del que Ángel Batalla fue alcalde, una copia de un Saluda publicado en la web municipal, donde el investigado, supuestamente, declaró haber obtenido los diferentes títulos universitarios.

Se da la circunstancia de que fue la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia quien tuvo que corregir al marido de la juez de la DANA, Jorge Martínez Ribera, y ordenar investigar a José María Ángel Batalla por un delito de falsedad. El sobreseimiento fue decretado en dos ocasiones por Martínez Ribera, frente a las acciones interpuestas por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, y la Diputación de Valencia, que preside Vicent Mompó.