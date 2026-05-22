Ángel Batalla reconoce ante el juez que carece de título y niega que él aportase el del expediente

José María Ángel Batalla, ex alto comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción tras la DANA, ha reconocido en su declaración de este viernes a preguntas del propio juez que instruye la causa, el magistrado Jorge Martínez Ribera, que no tiene ningún título universitario. Y que se enteró por la prensa de la existencia de esa titulación universitaria. En síntesis, ha reconocido que carece de título, pero no que esa titulación falsa la hubiera aportado él al expediente que consta en la Diputación de Valencia.

Más tarde, en otra parte de su declaración, ha sostenido que él no respondió a la Diputación de Valencia cuando esta le comunicó que en el expediente constaba una diplomatura porque no le concedió importancia. Incluso, ha sostenido que entendió que la institución se refería a otro diploma.

José María Ángel Batalla ha comparecido este viernes en calidad de investigado en la causa que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, por un presunto delito de falsedad documental. En concreto, porque supuestamente él presentó un título falso para obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia. Él ha reconocido que carece de título, pero no que esa titulación falsa la hubiera aportado al expediente que consta en la Diputación de Valencia. Es decir, que no hubo delito de falsedad según su propia declaración.

Ángel Batalla ha respondido a las preguntas del juez, del Ministerio Público y de su propia defensa. Pero no a las de las dos acusaciones particulares personadas: la Diputación de Valencia y el Grupo Popular en las Cortes Valencianas.

El escándalo de la titulación fake de Ángel Batalla se conoció a raíz de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el pasado verano. La Diputación de Valencia pidió el pasado día 2 de octubre de 2025 a la Fiscalía Provincial que abriera una investigación a José María Ángel por haber utilizado, presuntamente, una diplomatura falsa en Archivística y Biblioteconomía. El 13 de este mismo mes, la Fiscalía comunicó que las diligencias de investigación penal se remitían al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que dirige Jorge Martínez Ribera, el marido de la juez de la DANA, por coincidir con los mismos hechos investigados en otras diligencias previas.

Martínez Ribera sobreseyó la causa por dos veces, frente a las acciones interpuestas por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, y la Diputación de Valencia. Pero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia corrigió al magistrado en auto del pasado 8 de abril en respuesta al recurso presentado por el sindicato de funcionarios públicos, Manos Limpias, y ordenó investigar al ex alto comisionado, por un presunto delito de falsedad. El juez retomó la investigación y llamó a declarar a Ángel Batalla este viernes.