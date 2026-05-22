El PP planea llamar a las hijas de Zapatero al Senado cuando se conozca el sumario completo

El Partido Popular no cierra la puerta a llamar a la comisión de investigación de la SEPI en el Senado a las hijas de Zapatero: «Esperaremos a conocer el sumario completo, lo analizaremos y con toda la información tomaremos una decisión».

Agentes de la Policía Nacional registraron el martes por la mañana las oficinas de la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, que presuntamente habría cobrado alrededor de 198.000 euros de una sociedad vinculada al rescate de Plus Ultra.

Los populares, después del «pequeño debate» que se ha abierto sobre la moción de censura, ya ponen las luces largas. Asumen que los socios «por el momento, no van a mover ficha», por lo que «ya estamos pensando en el siguiente paso», aseguran y dejan claro que ellos consideran que «a nivel político también se tendrá que rendir cuentas».

Con esta idea de las luces largas, por el momento, «queremos conocer la versión de la secretaria de Zapatero y del ex ministro», en referencia al actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, «y luego «ya veremos, queda mucha causa por juzgar, muchos sumarios que leer y muchas pruebas que revisar», reconoce otra fuente popular.

En el PP, con el ex presidente tampoco se cierran «a dar más pasos». «Tenemos que ser prudentes, no tiene sentido volver a llamar a Zapatero antes de su declaración», reconocen.

Los populares son conscientes de que registros como el del martes «habrían interferido en las campañas», por esto creen que, con el carrusel de elecciones finalizado, «empezaremos a ver cómo la justicia actúa». En este sentido, explican que «son prudentes» porque «quince días en el sanchismo puede suponer que cuatro acaben en la cárcel», zanjan.

«El tiempo le juega en contra»

La imputación de Zapatero deja a Sánchez, sostienen en el PP, «en un punto de no retorno». «El tiempo le está jugando una mala pasada». Al principio de la legislatura «pensaba que disolviendo en 2027 la gente se olvidaría de la amnistía y se ha olvidado, pero por motivos muy diferentes a los que él se pensaba», se les dibuja una sonrisa mientras lo explican.

«Hay que disfrutar del viaje», dice otra de las voces más cercanas a Feijóo y por eso se limitan a disfrutar de la incapacidad de Sánchez de mover ficha: «Ni pueden seguir, ni pueden convocar elecciones, están en un callejón sin salida».

En este escenario, se remiten al planteamiento de Cayetana Álvarez de Toledo durante la sesión de control en su pregunta al ministro Bolaños: «Cayetana dio en el clavo» cuando le pidió a Sánchez que acabara con el trabajo. «Ya han entregado las comunidades autónomas y la mayoría de ayuntamientos; que acabe el trabajo, adelante», animan también en privado.

«Esto se ha convertido en un calvario para Sánchez», resumen.