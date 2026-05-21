Encuesta: ¿Quién será el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, jueves 21 de mayo, según los lectores de Happy FM?

Este jueves 21 de mayo, los espectadores de Telecinco van a poder disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2026 presentada por Jorge Javier Vázquez. Estamos ante una de las entregas más esperadas de las últimas semanas, especialmente después de la salvación de Claudia Chacón el pasado martes, frente a Gerard, Alvar y Aratz. A pesar de la alegría, no fue una noche fácil para la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones. Entre otras cuestiones, porque se enfrentó a la temida Mesa de las Tentaciones, en la que tenían que someterse a sorprendentes retos para obtener suculentas recompensas. Fue entonces cuando la mallorquina aceptó cortarse el pelo al máximo. Algo que veremos en la noche del jueves.

Aun así, Claudia se salvó con un porcentaje del 38.8% de los votos a su favor, dejando al resto sin opciones a librarse. Una vez más, la joven ha demostrado que tiene a un gran número de seguidores a sus espaldas, dispuestos a todo por continuar salvándola, semana tras semana. De hecho, es evidente que podría llegar hasta la final de Supervivientes 2026 gracias al apoyo incondicional de sus seguidores y de gran parte de los espectadores de Telecinco, que no se pierden una sola entrega del reality.

Así quedaron los porcentajes ciegos el pasado martes:

30.3%

22.5%

8.4%

Lo que dicen los lectores de Happy FM

Según los seguidores de Happy FM en X (antes conocido como Twitter), el expulsado esta noche va a ser Aratz, que cuenta con un 100% de los votos en contra. Por lo tanto, como segunda opción para marcharse, están tanto Alvar como Gerard. En cuanto a nuestros seguidores de Instagram, la cosa está más dividida: Aratz y Gerard están empatados a votos como principales candidatos a abandonar los Cayos Cochinos de Honduras, por lo que Alvar sería el salvado por una enorme mayoría.

En la encuesta en Facebook, las opiniones son bastante dispares. En este caso, Gerard sería el expulsado con un 50% de los votos en nuestro perfil en esta red social, seguido de Aratz (30%) y Alvar (20%).

Los seguidores de Happy FM tienen dudas, aunque sí tienen claro quién se salvará

Después de la mayoría aplastante en X (antes conocido como Twitter), que quieren que Aratz sea el expulsado, todo se equilibra en Facebook al solo obtener el 30% de los votos. En cuanto a Gerard, a pesar de estar empatado a votos con el vasco en Instagram, lo cierto es que los usuarios de nuestro perfil en Facebook tienen claro que él será el expulsado, con un 50%.

Por lo tanto, aunque no saquen un nombre en claro, sí que están convencidos de que uno de ellos pondrá punto y final a su etapa en los Cayos Cochinos de Honduras. Así pues, Alvar es el único de los tres que tiene todas las papeletas de salvarse en la nueva entrega. Ya puedes votar en la encuesta que encuentras en la parte de arriba de este artículo y dejar tu opinión sobre lo que pasará en la nueva gala de Supervivientes 2026.