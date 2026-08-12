La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, miércoles 12 de agosto

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, han conseguido convertirse en dos de las series diarias que más éxito siguen cosechando en nuestro país. Hay que tener en cuenta que esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos de las historias más espectaculares y que más están dando de qué hablar, en muchos aspectos. A pesar de todo, este miércoles 12 de agosto, RTVE ha tomado la contundente decisión de no emitir un nuevo capítulo de Valle Salvaje y La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que han dado este sorprendente e importantísimo paso, a pesar de ser plenamente conscientes del profundo malestar que iban a generar entre los seguidores de ambas series que se emiten de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española?

La respuesta es clara y sencilla: la cobertura especial con motivo del eclipse solar. De esta forma, La 1 de Televisión Española centrará la tarde del miércoles en ofrecer en directo la última hora sobre este momento histórico, por lo que no habrá ni Valle Salvaje ni La Promesa. Así pues, desde las 15:50 hasta las 18:30 h (una hora menos en las Islas Canarias) veremos una nueva entrega del programa Directo al Grano. Con posterioridad, desde las 18:30 hasta las 20:55 h (una hora menos en el archipiélago canario), disfrutaremos de una entrega especial de Aquí La Tierra. Acto seguido, desde las 20:50 a 22:50 h (una hora menos en Canarias) se emitirá en directo el Trofeo Teresa Herrera, que enfrentará al Deportivo de La Coruña y el Real Madrid.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 463 de Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Manuela no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para incomodar a Luisa. Es más, decide hacerlo con una serie de preguntas de lo más indiscretas que tienen estrecha relación con la novela de Alejo.

Por si fuera poco, también hemos podido ver cómo don Hernando hace todo lo que está en su mano para tratar de calmar a José Luis. Por lo tanto, podría guardar un as en la manga contra Enriqueta. Petra, visiblemente consumida por la culpa, ha tomado la firme decisión de enfrentarse, de una vez por todas, a Pura. ¿Ha llegado el final de las parteras?

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 884, hemos observado cómo Jacobo estalla ante la traición de Martina y Adriano, mientras que Leocadia trata de llevar a cabo un acercamiento con Cristóbal. A pesar de los esfuerzos, el mayordomo decide rechazarla. Lorenzo se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo, por lo que Alonso les exige que se calmen.

Máximo presiona a su servicio para que callen a los demás y se enfrenta a Cristóbal cuando este le cuestiona. Samuel, por su parte, bautiza a Janita entre la alegría de todos, siendo Manuel el padrino de la pequeña. Lorenzo decide interceder por Ciro en una discusión con Julieta. ¡Está a punto de golpearla! No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.