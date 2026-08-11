La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han disfrutado del capítulo 883 de La Promesa. Así pues, han visto cómo Máximo no puede evitar estallar de rabia por el gesto de Ángela, pero absolutamente nadie en la mesa lo apoya. Curro, por su parte, no consigue consolar a Ángela, que siente una profunda rabia por todo lo ocurrido. ¡Es incapaz de concebir que Máximo sea su padre! Martina y Adriano comparten la culpa que sienten ante el regreso de Jacobo, mientras que Ciro y Lorenzo ultiman su estafa a Manuel. ¿De qué forma? Harán dos cobros a las empresas y él solamente recibirá uno.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Ricardo, Teresa y Pía analizan la actitud de Petra, y se dan cuenta de que la están perdiendo en favor de Tomasa. Julio vuelve a sabotear a las cocineras y deja claro que es el culpable, por lo que se ríe de ellas. Carlo continúa con su campaña para casarse con María en el bautizo, pero ella termina enfadándose por presionarla. Y es que no le gusta que esté usando a todo el mundo para sus propósitos. Leocadia, por su parte, dice a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedir perdón y reconocer a Ángela, pero él continúa negándose. Martina llega al límite y decide confesar a Jacobo que hay otra persona en su vida, y que se trata de Adriano.

¿Qué sucede en el capítulo 884 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 11 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Jacobo estalla ante la traición de Martina y Adriano, mientras que Ciro logra amansar a Manuel sobre el manual, argumentando que las empresas tienen mucho dinero. Martina confiesa a Adriano que ha revelado toda la verdad a Jacobo. Aunque la apoya, lo cierto es que se queda preocupado.

Por si fuera poco, Leocadia trata de acercarse a Cristóbal, pero él la rechaza. El Capitán de la Mata se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo. Es por eso que Alonso exige a ambos que se calmen. Máximo presiona a su servicio para que callen a los demás y se enfrenta a Cristóbal cuando este le cuestiona.

Samuel bautiza a Janita, con Manuel ejerciendo como padrino. En persona, Alonso regaña a las cocineras por su enésima metedura de pata, mientras que Julio aprovecha para pedirle una reunión a solas. Evidentemente, Simona y Candela se temen lo peor. Lorenzo intercede por Ciro en una discusión con Julieta y está a punto de golpearla. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.