David Bisbal, sobre el garrafal error de la final de ‘OT USA’: «Flipando»

OT USA será recordado por el enorme fiasco que ha sido, tanto en audiencias como en su precipitada final. La edición estadounidense de Operación Triunfo apenas ha durado unas semana, no ha llegado ni a seis, algo completamente extraño, puesto que el concurso suele alargarse durante cinco meses. Los estudiantes de la academia han vivido un desenlace tan inesperado como difícil de olvidar. Y es que la gran final dejó uno de los fallos más llamativos que se recuerdan en la historia del formato: el nombre del ganador quedó al descubierto antes del anuncio oficial, algo que los espectadores han visto y hasta David Bisbal, jurado del programa, no pudo evitar ver. Por si había dudas, queda claro que el programa, al menos en su edición americana, está gafado.

El cheque que delató a Wandy como ganador antes de tiempo

Minutos antes de que la presentadora Natalia Téllez anunciase que Wandy era el vencedor de los 100.000 dólares del programa, su nombre ya podía leerse en el enorme cheque del premio que se encontraba visible en el plató, justo delante del jurado y que se pudo leer en las pantallas de los espectadores sin problema. Un descuido que no pasó desapercibido para algunos espectadores… ni tampoco para David Bisbal, que tuvo que mirar más de una vez para comprobar que lo que estaba viendo era real.

Con el trofeo en la mano y en pleno directo, el cantante almeriense reaccionó con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante una situación que parecía de una escena de Torrente. Pero no, este enorme despiste -quizás por las prisas para despedir el programa- destripó el final cuando todavía quedaban varios minutos de emisión. La presentadora asegura que «la decisión ya estaba tomada» al anunciar el cierre del televoto, pero que el nombre del ganador esté ya en un cheque hace que muchos piensen incluso en tongo.

«Me avisó un chico del público. Me quedé flipando»

David Bisbal, que horas antes había sufrido el terremoto en Colombia antes de ir a la final de OT USA, ha querido contar cómo se enteró de que el nombre del ganador ya estaba a la vista de todos antes de que se hiciera oficial. Ha reaccionado al vídeo que un compañero periodista, Alberto Palao, subió a redes analizando el momento de la final.

«A mí me avisó un chico del público. Me quedé flipando», escribió el artista de Ave María junto a varios emojis de risa al vídeo publicado en Instagram por Palai. Una reacción que resume perfectamente el sentir de muchos espectadores y que ya forma parte de uno de los momentos más comentados de esta accidentada edición.

El regreso de Bisbal a ‘OT’ queda empañado

El cantante almeriense interpretó la canción El amar y el querer, el mítico tema popularizado por José José, en una actuación cargada de simbolismo. David acudía a esta labor como juez con una enorme ilusión después de que hace 25 años su carrera comenzase en la edición española. El almeriense no podrá resarcirse al ser juez en la edición española, puesto que tiene exclusividad con La Voz en España, pero verle trabajar con Chenoa, su ex pareja, sería uno de los grandes momentos de la televisión. Soñar es gratis.

Los creadores de ‘Operación Triunfo’ no han podido hacer nada

El fiasco de esta edición estadounidense también deja en evidencia el papel limitado de Gestmusic, la productora española creadora del formato, que se limitó a vender los derechos de Operación Triunfo a Telemundo el pasado febrero, sin intervenir en ninguna de las decisiones posteriores sobre cómo desarrollar el concurso al otro lado del Atlántico.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, y su equipo han estado fuera de la producción real del programa. El desenlace, con la edición más corta de la historia del formato, deja una lectura clara: seguir el modelo original al pie de la letra parece clave para no perder audiencia por el camino, como sí ha ocurrido con esta versión estadounidense. Pese al fracaso, Rubira ha evitado hacer cualquier valoración pública sobre los cambios introducidos por Telemundo, asegurando estar centrado en la preparación del 25.º aniversario del formato en España.