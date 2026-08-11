Sale a la luz el motivo por el que Alejandra Rubio está ausente en la recta final de su embarazo

Hace unos cuantos meses, en el programa De Viernes, Alejandra Rubio confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. Tiempo después, tras tomar la decisión de alejarse de la televisión, confirmó a través de redes sociales el sexo del bebé que estaban esperando: era una niña. Por lo tanto, es un hecho que muy pronto la hija de Terelu Campos abrirá una nueva etapa en su vida. Durante esta recta final de su segundo embarazo, la joven ha reducido considerablemente su proyección pública. Eso sí, en las últimas horas, ha reaparecido en redes sociales para dar a conocer a sus seguidores cuál es su situación actual y, sobre todo, desvelar los verdaderos motivos de su reciente y notable ausencia. Fue en marzo cuando la nieta de María Teresa Campos decidió decir adiós a la pequeña pantalla para centrarse tanto en su segundo embarazo como en su otra faceta profesional, que es la relacionada con su debut editorial.

Recordemos que en mayo se estrenó como escritora tras el lanzamiento de Si decido arriesgarme, su primera novela. Por si fuera poco, tampoco ha querido dejar de lado sus redes sociales, donde mostraba su faceta más personal, recomendaba libros e, incluso, compartía diversas fotografías de los viajes que recientemente ha hecho con Carlo Costanzia. Un claro ejemplo lo encontramos en las imágenes en Milán, Génova y otros tantos puntos de la costa italiana. Una escapada que llevaron a cabo entre finales de junio y principios de julio. Aun así, dadas las circunstancias, la presencia digital de la joven se ha reducido considerablemente, por lo que sus seguidores no han podido evitar mostrarse preocupados. ¿Qué ha pasado exactamente? Ella misma ha querido arrojar luz al respecto. A través de sus historias de Instagram, con un breve texto, ha dado a conocer la situación en la que se encuentra en estos momentos, ante la inminente llegada de su segunda hija.

Y todo de cara a la organización que está llevando a cabo en casa antes del nacimiento de la hermana del pequeño Carlo. Al parecer, como ella misma ha reconocido, parece que el hogar de la pareja está experimentando numerosos cambios ante la llegada del nuevo miembro de la familia, cuyo nombre han conseguido mantener en secreto.

«No os estoy subiendo prácticamente nada porque tenemos una liada en casa con la llegada de la niña… Tremenda», comenzó explicando Alejandra Rubio en sus historias de Instagram. Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Eso sí, os estoy grabando todo para que veáis el antes y el después».

Lo que es un hecho es que, a pesar de las semanas tan complicadas que vivió tras hacer público su segundo embarazo, es más que evidente que el hecho de decir adiós a la televisión y buscar nuevos retos profesionales le ha venido de maravilla. A la vista está que irradia una luz verdaderamente especial, más allá de que, en menos de lo que canta un gallo, dará la bienvenida a su segunda hija.