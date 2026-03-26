Sale a la luz cuánto cobró Alejandra Rubio por la exclusiva en ‘De Viernes’ de su segundo embarazo

Hace tan solo unos días, Alejandra Rubio sorprendió a los espectadores del programa De Viernes al anunciar que estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. En esa entrevista con Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores, la nieta de María Teresa Campos se sinceró sobre cómo han sido estos meses en los que ha guardado silencio hasta que ha comprobado que todo marchaba a las mil maravillas. Aun así, como era de esperar, son muchas las críticas que ha recibido por, precisamente, no haber hablado hasta que no ha sido con una exclusiva de por medio. Al fin y al cabo, muchos son incapaces de entender ese doble rasero de Alejandra Rubio al no querer vender su vida, pero, a su vez, hacerlo. Y más aún, que luego, según su criterio, se victimice ante las consecuencias de sus actos.

Una de las periodistas que más ha criticado a la joven ha sido, sin duda, Gema López. La que fuese compañera de Terelu durante años no ha tenido reparos a la hora de mostrarse tajante al respecto: «Las Campos siempre tienen una excusa para justificar el cabreo. La crítica va al margen. Todo el mundo le ha deseado lo mejor». La colaboradora de Espejo público ha asegurado que está muy harta por la actitud que han mostrado madre e hija en los últimos años, al considerar que han estado «mordiendo la mano que les da de comer»: «Ellas viven constantemente en el polidrama y no entiendo que Terelu diga que siente mucho el sufrimiento de su hija». Y añade: «Alejandra no tiene una enfermedad. No ha tenido un accidente. Ha decidido voluntariamente, en su pleno derecho, hacer una entrevista; ha tenido una serie de críticas. Ya está».

Por si fuera poco, Gema López no ha dudado en ir mucho más allá a la hora de explicar cómo se siente al respecto: «Me sorprende que quien más conoce el negocio, que es la madre, esto lo lleve como el fin de una vida». Todo ello mientras la periodista ha avanzado que la retirada de Alejandra Rubio de los medios de comunicación no va a durar demasiado, ni mucho menos. Al fin y al cabo, se trata de un trabajo que le facilita un nivel de vida que no va a encontrar fácilmente.

Es entonces cuando, de un momento a otro, la colaboradora de Espejo público dio a conocer el dineral que habría cobrado Alejandra Rubio por confirmar su segundo embarazo en De Viernes. «Dedicándote a otra cosa, no cobras 60.000 euros por contar un embarazo», explicó, dejando a sus compañeros verdaderamente sorprendidos.

Por si fuera poco, Gema López quiso aprovechar su intervención para lanzar una advertencia a la hija de María Teresa Campos: «Cuando de joven se da mucho dinero a cambio de muy poco esfuerzo, el medio te termina fagocitando. Cada vez se pide más. Si no estás dispuesta a dar más y entras en contradicción, te devora».

Una reflexión con la que su compañera Isabel Rábago se mostró completamente de acuerdo: «Habrá un retorno con todo tipo de orquesta. No le gusta la vida que tiene y le hubiera gustado dedicarse a otras cosas». Acto seguido, fue mucho más allá: «Que le repitan todos los días que vive de vender su vida no le gusta, pero es lo que hace».