Alejandra Rubio acaba entre lágrimas tras un tenso enfrentamiento: «¿Alguien entiende cómo está Carlo?»

El pasado viernes, durante la emisión de De Viernes, Alejandra Rubio soltó una noticia bomba: estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. Como era de esperar, sobre todo después de que negase que iba a volver a vender una exclusiva por un embarazo, las críticas no han tardado en llegar. Hasta tal punto que Carlo Costanzia se ha visto obligado a utilizar sus redes sociales para tratar de paralizar el aluvión de críticas: «Sois escoria humana». En las últimas horas, la hija de Terelu Campos se pasó por el plató de El tiempo justo, programa que presenta Joaquín Prat de lunes a viernes. De esta forma, no solamente ha dado su opinión sobre las declaraciones de su novio y padre de sus hijos, sino que también ha protagonizado una tensa discusión con la periodista y colaboradora Sandra Aladro. Un desencuentro por el que la joven ha acabado entre lágrimas.

Todo comenzó cuando la colaboradora de El tiempo justo quiso dirigirse a Alejandra Rubio, y lo hizo con contundencia: «Te ha dado tiempo a sacarle provecho económico a esta situación y yo he dicho que la única, hasta ahora, que ha gestionado todos los tiempos para sacarle un partido económico al embarazo eres tú». Y añadió: «Que hasta el mismo viernes decías que es que ibas metiendo la tripa… Desde luego que esa frase bonita no es». Un comentario que hizo saltar a la nieta de María Teresa Campos: «¿¡Qué yo he dicho que iba metiendo la tripa!? Pero es que esta chica, de verdad… Es que no está bien». Sandra Aladro se mostró tajante: «Escúchate el programa». Todo ello mientras seguía explicando por qué tenía ese punto de vista tras las últimas acciones realizadas por la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio sí dijo el comentario que recordó Sandra Aladro en ‘El tiempo justo’

En cuestión de minutos, en redes sociales, no tardó en hacerse viral el momento exacto de la entrevista en De Viernes en la que Alejandra Rubio hace ese comentario que recordó la periodista. Sucede concretamente en el instante en el que varios colaboradores y la presentadora del programa de los viernes le piden que muestren si se nota su embarazo.

En ese preciso instante, la novia de Carlo Costanzia no duda un solo segundo en levantarse del sofá del plató para mostrar su incipiente barriguita. De esta forma, se puede escuchar a la nieta de María Teresa Campos decir lo siguiente: «Sí, ya me he relajado. Es que llevo unas semanas metiendo tripa, ¿sabes? Entonces ya me he relajado un poquito».

La hija de Terelu Campos acaba entre lágrimas en directo: «¿Alguien entiende a Carlo ahora?»

Durante su paso por el programa presentado por Joaquín Prat, Sandra Aladro comentó que Alejandra Rubio había comercializado con su vida al anunciar su segundo embarazo en un programa de televisión. Un comentario que no sentó nada bien a la joven, que sacó a relucir el apoyo que le ha brindado Carlo para hacer hincapié en que esas críticas recibidas no solamente llegaron de las redes sociales, sino también de diversos platós de televisión.

«Acabo de vivir una situación con Sandra, de mujer a mujer, que es lo más triste de todo», comentó Alejandra Rubio, al borde de las lágrimas. Fue entonces cuando Joaquín Prat, Gloria Camila y Alexia Rivas trataron de que se calmase. «No puedes llevarte estos sofocos», comentó el presentador. Ella se limitó a responder lo siguiente: «¿Ahora entiendes cómo está Carlo? ¿Alguien entiende a Carlo ahora?».