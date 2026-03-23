El comunicado de Carlo Costanzia tras el segundo embarazo de Alejandra Rubio: «Sois escoria humana»

Hace tan solo unos días, en De Viernes, Alejandra Rubio confirmó que está embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. Se trata de una noticia que llega poco más de un año y medio después del nacimiento del pequeño Carlo y que no ha pillado a muchos por sorpresa. Al fin y al cabo, existían muchos rumores al respecto. Aunque no conocen todavía el sexo del bebé que están esperando, sí han esperado el tiempo prudencial para anunciarlo. Muchos son los que no han dudado un solo segundo en felicitar a la pareja, pero otros, en cambio, han llenado las redes sociales de ambos de durísimas críticas. Hasta tal punto que el actor se ha visto obligado a cortar de raíz la situación, a través de un comunicado publicado en Instagram, así como una serie de vídeos en los que se mostraba verdaderamente «harto del odio» que están recibiendo desde que se hizo público ese segundo embarazo.

Es importante tener en cuenta que Alejandra Rubio se ha pronunciado al respecto durante su paso por Vamos a ver: «Me parece bastante tremendo que hasta por una buena noticia se tenga que sacar algo malo». Así pues, aseguró que su deseo es que sus embarazos no continúen generando este tipo de revuelos, con la firme intención de vivirlos con total tranquilidad. En cuanto al hijo de Mar Flores, ha utilizado sus redes sociales para, en primer lugar, compartir un breve pero contundente texto: «Sois escoria humana. Ni por un embarazo os alegráis y seguís lanzando mierda. Ojalá os llegue todo lo que dais en vuestra vida», se sinceró. Tan solo unos minutos después, Carlo Costanzia se ha grabado en vídeo. En primer lugar, ha querido agradecer los mensajes de cariño recibidos en estos días, pero ha reconocido estar «muy harto» de callarse y aguantar lo que considera que es un «abuso interminable».

«Es absolutamente increíble que ni siquiera con la noticia de un embarazo la gente sea capaz de alegrarse, sino de lanzar más odio, de incitar al odio de esta manera», ha asegurado, visiblemente enfadado por lo sucedido desde que el viernes su actual pareja hiciese pública la noticia del embarazo.

Lejos de que todo quede ahí, Carlo Costanzia no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Qué pena que vivamos en un mundo así, qué pena que demos voz al odio y qué pena que no se defienda todo esto», comentó. Además, no desaprovechó la ocasión para tratar de valorar a Alejandra Rubio.

«Una persona joven que quiere seguir para delante, que quiere traer al mundo una vida… que tenga que verse cotidianamente acosada, faltándole al respeto, viendo a gente insultándola en canales de YouTube o Instagram…», aseguró el actor. Es más que evidente que eran conscientes de que las críticas iban a aparecer, pero no estaban prevenidos para que la cosa se fuera de las manos de esa forma.

Es por eso que Carlo Costanzia, a través de sus redes sociales, ha querido cortar de raíz esta situación. No solamente por el bienestar de su pareja, sino también por el de ese bebé que está en camino, del que, todavía, desconocen su sexo, ni mucho menos cómo se llamará. Lo que sí tienen claro es que Carlo Jr. será un hermano mayor excepcional.