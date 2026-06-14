Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una confesión: «Quería ser cura»

El mes de junio ha llegado pisando fuerte a First Dates. El popular formato de citas a ciegas está recibiendo a sus nuevos solteros con el objetivo de ayudarles a encontrar a su media naranja. Una aventura televisiva que, esta semana, nos ha presentado a candidatos como Andrés, de 59 años. El soltero se presentó como un trabajador pluriempleado que ha tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas. Sin embargo, hubo una época en su vida en la que creyó que había encontrado su verdadera vocación. Una confesión que le ha revelado a Amparo, su cita.

«Quería ser cura», le ha contado a la soltera. Unas palabras con las que la mujer se ha quedado asombrada. Sin embargo, por azares de la vida, el destino de Andrés tomó otro rumbo. Por su parte, Amparo le ha contado que estuvo casada durante 29 años. Junto a su ex marido tuvo a sus hijas, pero, años después, se divorciaron. Respecto al primer encuentro entre los participantes, cabe señalar que no ha sido el esperado por la soltera. «No es lo que esperaba», ha confesado. Eso sí, esto no ha impedido que los solteros hayan aceptado continuar con la cita para conocerse mejor.

Amparo se sincera con su cita de ‘First Dates’: «Si te encantan las mujeres, me tendrás que explicar el tema de ser cura»

Andrés y Ampara se han trasladado hasta su mesa en el restaurante de First Dates. Un encuentro donde han hablado de diversos temas con el objetivo de conocer si compartían gustos o hobbies. «Estuve en un seminario», le contó el participante. Unas palabras que eran acompañadas de su confesión respecto a ser cura. Asimismo, le ha explicado a su cita que, desde que tenía 10 años, sabía que no pasaría por el altar para casarse.

«Me encantan las mujeres», le dijo. «Si te encantan las mujeres, me tendrás que explicar el tema de ser cura», le respondió la comensal. «Estuve solo un año y tenía 12 años. Era un pueblo apartado con dos mil habitantes; no teníamos comunicación con el mundo exterior. Quería escapar de allí como fuese, a cualquier precio», ha comenzado explicándole Andrés.

«Ser cura para irte de tu pueblo… Pues no sé, esperas unos años más y te fugas para buscarte la vida, pero pensar en ser cura… Me ha echado para atrás, muchísimo», le ha confesado Amparo. Unas palabras con las que ha sido muy sincera con él. Y es que, por mucho que intentaron conectar y encontrar puntos en común, la cita no estaba avanzando de la manera correcta.

«Su trato no ha sido de procurar agradar», ha confesado él. «Parece que no tenía mucho interés en conocerme», opinó ella, por su parte. Pero, si ya el ambiente estaba un poco tenso, todo empeoró cuando una de las camareras de First Dates se acercó a ellos para proponerles tener intimidad y un poco de karaoke en el reservado. Una propuesta que Andrés rechazó rápidamente.

Y es que fue este gesto el que molestó bastante a Amparo. «Podríamos haber ido, pero yo no obligo a nadie a hacer nada que no le apetezca», sentenció la comensal. Respecto a la decisión final entre la pareja de solteros, la respuesta de cada uno fue obvia durante toda la cita.