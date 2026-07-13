Los tres años de estudios de Ainhoa en Bristol han costado 180.000 € a Sánchez y Begoña

Los tres años de estudios de Ainhoa Sánchez Gómez, hija de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en la Universidad de Bristol han costado al matrimonio presidencial 180.000 euros. Ainhoa se graduó el jueves en Neurociencia y Psicología por la prestigiosa universidad británica. Al acto asistieron el presidente Sánchez; su esposa, Begoña; la hija pequeña de ambos, Carlota, y los padres de Pedro Sánchez. También, un asesor de Moncloa que les acompaña siempre en viajes privados.

La web de la Universidad de Bristol especifica con claridad los requisitos y las tarifas para estudiantes extranjeros. OKDIARIO ha podido contrastar, in situ, en la administración de la universidad y con estudiantes extranjeros la cifra que ofrecemos. La cifra incluye la matrícula y docencia, el alojamiento para estudiantes, los libros, el material académico y una estimación de gastos personales, incluyendo transporte y otros. En total, 53.000 libras al año. 159.000 libras por toda la carrera. Traducido a euros: 62.000 euros al año. Es decir, 186.000 euros por tres años. Los estudiantes tienen la oportunidad de un cuarto año de postgrado.

La cifra no es lógicamente exacta, sino aproximada, en tanto que los gastos pueden variar. Pero los estudiantes extranjeros consultados por OKDIARIO en Bristol la consideran realista. La matrícula y docencia de la especialidad de Ainhoa cuesta 33.400 libras, más de 39.000 euros. Sólo el alojamiento, 12.000 libras anuales, unos 14.000 euros por cada curso. Los libros, material académico, el transporte y otros gastos personales suman, fácilmente, 8.000 libras al año, más de 9.000 euros.

Bristol es una de las ciudades más caras del Reino Unido y la menos asequible para la vivienda. Algunas zonas de Bristol superan en carestía al Gran Londres. La Universidad de Bristol, además, exige a los estudiantes extranjeros que acrediten fehacientemente que pueden mantenerse económicamente durante todo el curso. Pedro Sánchez y Begoña Gómez no habrán tenido problemas para acreditar la solvencia de Ainhoa.

Además, la Universidad de Bristol, como el resto de universidades británicas, obliga a los estudiantes extranjeros, como la hija de Sánchez y Begoña, a contratar un seguro médico a razón de 1.000 euros por año. Es decir, 3.000 euros más en total que sumar a las cantidades citadas. Los estudiantes extranjeros, como Ainhoa Sánchez Gómez, han abonar, también, la tasa del visado de estudiantes que supera los 600 euros.

Carlota en ESIC

Pedro Sánchez y Begoña Gómez pagan, además, en Madrid los estudios de su segunda hija, Carlota, de 19 años, que también estuvo en la graduación de Ainhoa en Londres. Carlota estudia un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés en ESIC University, de Pozuelo de Alarcón.

ESIC es privada y católica. Pertenece a la la congregación de los Sacerdotes del Corazón de Jesús, los dehonianos. Pedro Sánchez se ha mostrado contrario abiertamente siempre a la educación privada, concertada y religiosa.

La matrícula de los estudios de Carlota cuesta, casi, 13.000 euros al año. El doble grado son cinco años. El coste total de la carrera es de 65.000 euros, sin contar materiales u otros gastos, en este caso, simplemente académicos porque Carlota vive con sus padres en el Palacio de La Moncloa.

Buenos recuerdos para Begoña

ESIC trae buenos recuerdos a Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno también estudió un curso especializado de Gestión de Relaciones con el Cliente y de Gestión de Datos en ESIC, cuando aún no era universidad. Se trató de un curso de corta duración, de sólo tres meses de duración. Begoña Gómez no es licenciada, aunque ha tratado de colarlo en algún currículum. Estudió Marketing en un centro ya desaparecido que no estaba homologado mientras llevaba la contabilidad de los prostíbulos de su padre.

Además, ESIC está, prácticamente, enfrente de su casa de soltera, cerca de la avenida de Europa de Pozuelo. Por entonces, Begoña Gómez trabajaba en Inmark y tenía una amplia vida social, que sus vecinos recuerdan muy bien. Como recuerdan a Pedro Sánchez bajando a la piscina comunitaria con un bañador tipo boxer bastante marcado. Se relacionaban poco con los demás.

Begoña Gómez era una celosa guardiana de su intimidad, aunque los vecinos recuerdan ruidosas fiestas nocturnas en su piso. En alguna ocasión tuvieron que amenazar, a través de la puerta, con llamar a la policía. Begoña era poco dada a abrirla. No se la abrió ni al agente del seguro por una fuga de agua de unos vecinos. A través de la puerta dijo que no le importaba pagarlo a ella. En la puerta de enfrente vivía uno de sus compañeros de Inmark.

Ese piso de la calle Dinamarca de Pozuelo fue el primer nido de amor del presidente del Gobierno y su mujer. El piso era propiedad la familia de Begoña Gómez. Sabiniano Gómez, su padre, hizo una enorme fortuna con el negocio de los prostitución y las saunas.

José Luis Ábalos y Koldo García reconocieron en la entrevista al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, justo antes de entrar en prisión, que Sabiniano Gómez contribuyó a la promoción política de Pedro Sánchez desde que empezó a salir con su hija. Koldo García habló de una aportación de 100.000 euros de Sabiniano Gómez a las primarias de 2017 que auparon a Sánchez a la secretaría general del PSOE y de ahí, a La Moncloa.

El sueldo de Sánchez

Las carreras de Ainhoa y Carlota Sánchez Gómez suman, en total, casi 250.000 euros. Un cuarto de millón de euros. Este último año, Pedro Sánchez y Begoña Gómez han desembolsado en los estudios de sus hijas 75.000 euros. Es el 70% del sueldo de Sánchez. Begoña Gómez no trabaja. En teoría.

Sánchez percibió 95.944 euros brutos como presidente del Gobierno en 2025. Además, otros 14.000 anuales libres de impuestos del Congreso como diputado por Madrid. Es una cantidad destinada, teóricamente, a gastos propios del ejercicio de su trabajo o para manutención y alojamiento. Al go absurdo. Sánchez no hace trabajo parlamentario y vive en un palacio con todos los gastos pagados. Sánchez y su familia no pagan comida, agua, gasolina, luz o wifi, como el resto de ciudadanos.

Según Transparencia, el sueldo de Pedro Sánchez ha crecido en 12.864 euros desde 2019. En total, desde junio de 2018 hasta junio de este año, Sánchez ha cobrado 721.000 euros.