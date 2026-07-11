Entradas para el España – Francia del Mundial 2026: dónde comprarlas y cuánto cuesta ir a las semifinales

España ya está entre las cuatro mejores selecciones del Mundial. Los de Luis de la Fuente jugarán contra Francia en semifinales con el objetivo de ganar la segunda Copa del Mundo 16 años después. La Roja buscará un puesto en la gran final frente a una selección francesa que llega lanzada tras completar un torneo prácticamente impecable.

El duelo, previsto para el martes 14 de julio a las 21:00 horas, ha despertado una enorme expectación entre los aficionados, lo que ha disparado la demanda de entradas en los canales oficiales de la FIFA. Como suele ocurrir en los encuentros decisivos de un Mundial, conseguir un asiento no será una tarea sencilla y los precios han aumentado conforme se acerca la fecha del partido.

Además de los aficionados estadounidenses aficionados al fútbol, miles de seguidores españoles y franceses han organizado viajes a Texas para presenciar una de las semifinales más atractivas de los últimos años. La FIFA mantiene la venta oficial de localidades, aunque la disponibilidad es limitada y depende de las devoluciones y de las distintas fases de comercialización.

Paralelamente, diferentes plataformas autorizadas ofrecen entradas en el mercado secundario con importes muy superiores al precio inicial. Quienes deseen asistir al encuentro deberán comparar opciones y tener en cuenta que los costes finales también incluyen desplazamiento, alojamiento y otros gastos derivados del viaje.

En qué estadio se juega el España – Francia del Mundial 2026

La semifinal entre España y Francia se disputará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), uno de los recintos más modernos y espectaculares de Estados Unidos. El estadio, con capacidad superior a los 80.000 espectadores, ya acogió varios partidos del torneo y volverá a ser protagonista en una de las citas decisivas del Mundial.

Precio de las entradas del España – Francia del Mundial 2026

Las entradas disponibles parten de aproximadamente 850 euros, aunque la mayoría de localidades supera ampliamente los 2.000 euros. Los paquetes VIP y de hospitality alcanzan cifras aún mayores, dependiendo de los servicios incluidos y de la ubicación del asiento dentro del estadio.

Cómo comprar entradas para ver el España – Francia de semifinales del Mundial 2026

La forma más segura de adquirir entradas es a través de la plataforma oficial de la FIFA, donde pueden aparecer nuevas localidades por devoluciones. También existen portales de reventa autorizados, aunque conviene comprobar siempre las condiciones de compra y el precio final antes de confirmar la operación.