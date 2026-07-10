¡España se enfrentará a Francia en semifinales del Mundial!

España y Francia se enfrentarán en las esperadas semifinales del Mundial 2026. Otro gol de Mikel Merino, esta vez al borde del descuento (minuto 88), ha clasificado a la selección española, que se verá las caras contra los franceses, igual que en la Eurocopa en dicha eliminatoria. Kylian Mbappé, el Balón de Oro Dembélé… final anticipada la del próximo martes 14 de julio en Dallas (21:00 horas).

De la otra semifinal, prevista para el día siguiente en Atlanta, aún no están definidos sus contendientes, pues saldrán del ganador de los duelos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

Un imponente rival espera a España, que se siente igual de capaz de ser campeona mundial que Francia. Ha ganado cinco de sus seis duelos, de menos a más. Del empate a cero contra Cabo Verde, que despertó muchas dudas, a la clasificación de este viernes contra Bélgica, entre las victorias por 4-0 ante Arabia Saudí, por 0-1 contra Uruguay, por 3-0 contra Austria y por 0-1 con Portugal, antes de un reto mucho más grande que todos esos pasos que ha dado hasta ahora.

Entre todos los adversarios que han ido por su lado del grupo, no hay comparación con Francia. Una selección que vuela en ataque, al ritmo de su capitán, Mbappé, el máximo goleador francés en este Mundial, con seis tantos; en la historia del torneo, con 20 en 20 partidos; y de todos los tiempos entre todas las competiciones y amistosos de Francia, con 64 goles en 104 choques que lo hacen inigualable en les bleus.

La amenaza de Mbappé

Es el líder de Francia, en todo. Su capitán y su referente. El motor ofensivo, pero también el carácter. El centro de todo cuando le va bien al equipo, como ahora, o cuando le va mal, como en la Eurocopa 2024 o la Liga de Naciones de 2025. Ahí se enmarcan los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones, en semifinales como ahora, en ambos casos.

En la Eurocopa, los goles de Lamine Yamal, con un fantástico tiro lejano a la escuadra, y Dani Olmo levantaron en la primera parte el 0-1 de Randal Kolo Muani (2-1). Aquella Francia no es la actual.

Sí es más parecida la de la Liga de Naciones, ya con los cuatro atacantes: Desiré Doué, Michael Olise, Dembélé y Mbappé juntos en su once, hace un año, en terreno neutral como ahora, pero inesperadamente doblegada con cuatro goles de España en 55 minutos, por medio de Nico Williams, Merino, Lamine y Pedri. Mbappé marcó luego el 4-1, Yamal anotó el 5-1 y les bleus dieron aún emoción con los tres tantos de Rayan Cherki, Dani Vivian y Kolo Muani. Es la pegada de los dos.