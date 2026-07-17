El tremendo zasca del CD Badajoz a la extrema izquierda que causa furor en las redes

El CD Badajoz, al igual que todos los clubes de nuestro país, celebró la clasificación de España para la final del Mundial. Una fiesta 16 años después de que la extrema izquierda ha derivado en un enfrentamiento político por un tuit felicitando al equipo de Luis de la Fuente por la gesta de volver a luchar por otra Copa del Mundo. Una felicitación que ha circulado rápidamente por redes sociales después de que algunos radicales lo etiquetaran de apología al franquismo.

Lo que se trataba como un simple mensaje de apoyo a la Selección, el Badajoz encendió a los extremistas tras la victoria a Francia en semifinales «Enhorabuena a todos, somos finalistas. Arriba España», publicó la cuenta oficial del club blanquinegro. Una expresión que muchos condenaron al ser un lema que asocian con Franco. Por ello, Izquierda Unida se movilizó rápidamente para exigir unas disculpas y la retirada del mensaje. «Exigimos al Badajoz la retirada de este tuit bochornoso para la memoria histórica y democrática de nuestro pueblo, y que pidan perdón por ofender a las miles de personas asesinadas por el bando franquista durante la matanza de Badajoz».

Una respuesta acompañada de un reglamento que aparece en los estatutos del Badajoz. «Los miembros de esta Junta Directiva utilizarán las RRSSS en lo atinente al CD Badajoz con fines meramente informativos, absteniéndose de valoraciones o comentarios que puedan perjudicar los intereses, la reputación y la imagen del Badajoz, así como de la Junta Directiva de esta Federación».

Sin embargo, la respuesta del club no pudo ser mejor: «Agradecemos profundamente que, por primera vez en su corta historia, se hayan preocupado por el devenir de nuestra centenaria institución. El horario de oficina para abonarse es: L-V: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 S: 10:30 a 13:00 Les esperamos». Una respuesta que pone fin al intento de la extrema izquierda de politizar lo que debería ser la unidad de España para apoyar a la Selección este domingo.