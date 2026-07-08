Otro escándalo con Argentina: el FBI investiga a la AFA por fraude en sus negocios en Estados Unidos

En pleno Mundial y con Argentina en cuartos de final tras un partido muy polémico arbitralmente ante Egipto, el FBI ha abierto una investigación por un posible grave caso de corrupción contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Un nuevo expediente en el que su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, está bajo la lupa por el Departamento de Justicia de EEUU, quien ya ha empezado a tomar declaraciones formales en lo que podría ser otro escándalo que salpica a la selección albiceleste.

Tanto los agentes del FBI como los fiscales federales investigan las operaciones financieras realizadas por la entidad en Estados Unidos para determinar si existieron posibles delitos como lavado de dinero o fraude bancario dentro del sistema financiero del país. La investigación se abrió en 2025 y el objetivo es saber el papel desempeñado por TourProdEnter LLC, la empresa que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de más de 300 millones de dólares que ingresaron a través de cuentas bancarias estadounidenses procedentes de acuerdos con patrocinadores y empresas vinculadas a la selección argentina.

Una investigación muy peligrosa contra la AFA

Entre los movimientos analizados figuran importantes pagos realizados por multinacionales como Adidas y Warner, además de otras transferencias cuyo destino y justificación forman parte de la pesquisa. El Departamento de Justicia busca determinar si parte de esos fondos fue distribuida mediante operaciones que pudieran vulnerar la legislación estadounidense.

Como parte de las diligencias, ya se han tomado declaraciones a personas relacionadas con la gestión de la AFA. Una de ellas fue el empresario Guillermo Tofoni, quien prestó testimonio durante varias horas ante fiscales y agentes del FBI en una reunión celebrada por videoconferencia. Los investigadores tampoco descartan convocar a otros testigos con conocimiento de las operaciones desarrolladas por la federación en los últimos años.

Por el momento no existe una acusación formal contra Tapia ni contra la AFA, ya que el caso permanece en una etapa preliminar destinada a recopilar documentación bancaria, contratos y testimonios para decidir si corresponde avanzar hacia una investigación penal. Mientras tanto, representantes de la federación argentina han defendido que las pesquisas no implican culpabilidad y han reclamado que se respete la presunción de inocencia. Un nuevo escándalo en pleno Mundial donde Argentina está en cuartos, pero donde muchos señalan un trato de favor del arbitraje. Más leña al fuego.