Argentina escapa del sarcófago de Egipto

«Libertad, libertad, libertad». Las primeras frases del himno de Argentina se inflamaron hasta niveles no dibujados por el imaginario popular. Netflix tiene material para sus próximos documentales. Argentina, que a falta de doce minutos caía dos goles abajo y Messi había errado un penalti, se rebeló ante los elementos y consiguió en esos 12 minutos lo que no pudo lograr en los 78 anteriores. Argentina se destapó y escapó (3-2) del sarcófago de Egipto cuando más precintado parecía. Con sufrimiento, sin exhibir buen fútbol, pero con vida. «¡Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir!». Un himno y un país en cuartos de final.

Argentina venía de superar un mal trago ante Cabo Verde y rozó el atragantamiento definitivo contra Egipto. La angustia fue resignación por momentos, cuando el desenlace caminaba inexorablemente hacia la eliminación. Los titulares de las crónicas estaban escritos. «Argentina, al sarcófago». «Messi no es el faraón». Hasta que habló el mudo y dijo lo que pudo. La pluma de Messi escribe con vida propia. Se inventó una asistencia y clavó un gol para firmar una remontada faraónica.