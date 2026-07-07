Faraón Messi: regresa de las catacumbas para liderar la remontada de Argentina tras fallar un penalti

Dicen que los faraones eran enviados de Dios en el antiguo Egipto. Al menos, así se les consideraba. No hay mayor ser divino en este mundo del fútbol que Lionel Andrés Messi. El astro argentino regresó de las catacumbas para liderar la remontada de la vigente campeona del mundo, a una Argentina que estaba prácticamente fuera del Mundial a 10 minutos del final del partido. Había fallado un penalti con su selección perdiendo, pero se recompuso y consiguió empatar el partido. Después del gol del Cuti Romero, Messi empaló un balón que, tras un intento de desvío del portero, golpeó en el larguero y acabó dentro.