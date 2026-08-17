La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra gasta 5.200 euros en celebrar el Día Mundial del Pan

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez, ha destinado 5.203 euros a la celebración del Día Mundial del Pan de 2026. El Consistorio ha recurrido a un contrato menor para contratar los servicios destinados a desarrollar las «actividades complementarias» de esta celebración, según consta en la documentación oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La contratación ha sido impulsada desde el Área de Identidad y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento alcalareño. El expediente, con número 11020/2026, recoge expresamente como objeto del contrato los «servicios para realización de actividades complementarias del Día Mundial del Pan 2026». Para ello, el Consistorio había establecido un presupuesto base de licitación de 5.950 euros.

Es decir, el Gobierno municipal socialista ha reservado casi 6.000 euros de las arcas públicas para organizar las actividades que acompañarán una jornada dedicada al pan. La adjudicación ha recaído finalmente en Engranajes Culturales S.L., después de que esta empresa fuera la única que presentara una oferta al procedimiento. La mercantil ofreció realizar los servicios por 4.300 euros antes de impuestos, cantidad que asciende a 5.203 euros una vez incluido el IVA.

La resolución municipal señala que la oferta fue seleccionada precisamente por ser la única presentada «en tiempo y forma» y por ajustarse al documento de condiciones técnicas establecido para el contrato. El acuerdo de adjudicación fue adoptado el 5 de agosto de 2026.

El contrato no se limita a una única jornada. Según la documentación publicada por el Ayuntamiento, el periodo de ejecución se extiende desde el 10 de agosto hasta el 25 de octubre de 2026. Durante este periodo se desarrollarán los servicios contratados para las actividades complementarias del Día Mundial del Pan.

Día Mundial del Pan en 2025

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra convirtió el Día Mundial del Pan de 2025 en una programación de actividades repartidas durante varios sábados del mes de octubre. Entre las propuestas se incluyeron los llamados ‘Juegos del Pan’, con puestos dedicados a los diferentes tipos de pan, las materias primas, las profesiones relacionadas con su elaboración y los molinos y harineras de la localidad.

También se organizaron cuentacuentos para acercar la tradición panadera a los más pequeños, así como un escape room y búsqueda del tesoro en La Harinera. La programación se completó con visitas nocturnas a los molinos de San Juan, Benarosa y Oromana y al interior del Molino del Algarrobo.