La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaira copia a Sánchez: promete 2.250 VPO y no construye ninguna

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acusado al Gobierno local –Partido Socialista y Andalucía Por Sí– de incumplir sus compromisos en materia de vivienda protegida, al asegurar que las cifras anunciadas por el Ejecutivo que dirige la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez difieren notablemente de las promesas realizadas al inicio del proyecto urbanístico de El Zacatín.

Según denuncia la formación, el Ayuntamiento anunció inicialmente que la reordenación de este ámbito permitiría la construcción de 2.250 viviendas de protección oficial, además de otras 84 destinadas al alquiler asequible. Sin embargo, Vox sostiene que las últimas comunicaciones municipales reducen esa previsión a 191 viviendas protegidas, lo que supone una diferencia de 2.059 inmuebles respecto a los anuncios iniciales.

El portavoz municipal de Vox, Pedro Navarro, calificó esta situación como un «engaño masivo» y reclamó explicaciones al equipo de Gobierno por el cambio de cifras. A juicio del edil, la reducción de las previsiones demuestra que el Ejecutivo local ha generado expectativas que no se corresponden con la realidad del desarrollo urbanístico previsto.

Navarro también criticó la gestión municipal en materia de vivienda durante los últimos años y aseguró que el Ayuntamiento no ha promovido ninguna vivienda pública durante el mandato anterior. En este sentido, cuestionó que el actual equipo de Gobierno pueda cumplir los compromisos anunciados para el presente mandato.

La formación ha vinculado esta situación al problema de acceso a la vivienda que afecta especialmente a jóvenes y familias del municipio, un asunto que se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en Alcalá de Guadaíra y en el conjunto de Andalucía.

Por el momento, el Gobierno municipal no se ha pronunciado sobre las críticas lanzadas por Vox ni sobre la diferencia entre las cifras inicialmente anunciadas para El Zacatín y las recogidas en las publicaciones más recientes a las que hace referencia la oposición. Mientras tanto, el debate sobre la vivienda protegida vuelve a situarse en el centro de la confrontación política local, con la oposición exigiendo explicaciones y el Ejecutivo municipal defendiendo sus proyectos urbanísticos para ampliar la oferta residencial en la ciudad.