Okupan una cueva en pleno Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra (Sevilla)

La presencia de una persona residiendo en una cueva ubicada en el Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra ha generado una oleada de preocupación en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La okupación se localiza en una zona protegida de alto valor ecológico y paisajístico, considerada uno de los principales espacios naturales del municipio y frecuentada a diario por vecinos y visitantes.

La situación ha salido a la luz tras difundirse imágenes de la cavidad habilitada como refugio. En ellas se aprecia la presencia de diversos enseres y objetos personales que evidencian que el lugar está siendo utilizado como vivienda. El caso ha reabierto el debate sobre la situación de las personas sin hogar y sobre la necesidad de garantizar la conservación de uno de los enclaves naturales más importantes de la localidad sevillana.

Además del componente social que rodea este episodio, también existe inquietud por las posibles consecuencias medioambientales derivadas de la okupación de este espacio protegido. Entre los riesgos que se señalan se encuentran la acumulación de residuos y la posibilidad de que se realicen pequeños fuegos para cocinar o calentarse, una circunstancia especialmente delicada durante la época de verano debido al elevado riesgo de incendios forestales.

El asunto ha sido denunciado públicamente por el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Su portavoz, Pedro Navarro, ha alertado de la situación y ha reclamado una actuación por parte de los servicios sociales y de las fuerzas de seguridad. Según ha manifestado, la okupación de esta cueva refleja un grave problema que va más allá de la mera presencia de una persona en un espacio natural, ya que pone de manifiesto la existencia de personas que carecen de una alternativa habitacional.

No es la primera vez que ocurre

Desde la formación también recuerdan que no es la primera vez que se producen situaciones similares en espacios del patrimonio local. En este sentido, han mencionado antecedentes como la okupación del Molino de la Tapada, un episodio que generó polémica en su momento y que, según sostienen desde Vox, evidenció la necesidad de reforzar la vigilancia en determinados enclaves municipales.

Más allá de la controversia política, el caso vuelve a poner sobre la mesa los problemas de okupación que tienen que sufrir localidades como Alcalá de Guadaíra. Mientras tanto, la cueva continúa okupada y la situación permanece a la espera de una posible intervención por parte de las administraciones competentes.