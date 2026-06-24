Detenido un hombre por una oleada de robos en vehículos en el Aljarafe sevillano

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer trece robos en el interior de vehículos en varias localidades del Aljarafe sevillano. Además, el mismo estaría presuntamente implicado en un intento de robo con violencia e intimidación, amenazas con arma blanca, daños y un delito contra la seguridad vial. La actuación se enmarcó en la denominada Operación Alxaraf Moncar, desarrollada en colaboración con la Policía Local de Villanueva del Ariscal.

La investigación comenzó tras detectarse un notable incremento de robos en vehículos estacionados en municipios de la comarca del Aljarafe de Sevilla como Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor y Espartinas. Los agentes comprobaron que el autor actuaba forzando los sistemas de cierre de los automóviles para acceder a su interior y sustraer diversos objetos de valor.

Ante la preocupación generada entre los vecinos de estas localidades, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de investigación que se desarrolló durante varios meses. Para ello, se estableció una estrecha coordinación con los servicios de Policía Local de los municipios afectados, intercambiando información con el objetivo de identificar al responsable de los hechos.

Durante el transcurso de la investigación se produjeron nuevos robos con un mismo patrón de actuación. Además, los investigadores relacionaron al sospechoso con un episodio especialmente grave ocurrido en una de las localidades afectadas. Según las investigaciones, el individuo intentó detener el vehículo de una conductora con la intención de robarle. La mujer, al tratar de evitar la acción, terminó colisionando contra una vivienda. Tras el incidente, el presunto autor huyó del lugar mientras amenazaba a varias personas que se encontraban en la zona, llegando incluso a portar un arma blanca.

La recopilación de testimonios de vecinos, víctimas y testigos, junto con otros indicios obtenidos por los investigadores del Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor, permitió finalmente identificar al sospechoso. La detención se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Local de Villanueva del Ariscal.

Tras pasar a disposición judicial en los juzgados de Sanlúcar la Mayor, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúan las actuaciones e investigaciones relacionadas con el caso.